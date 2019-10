Stiri pe aceeasi tema

- Este ancheta interna la Inspectoratul de Poliție Galați, dupa ce doi polițiști au fost filmați in timp ce refuza sa intervina pentru a ajuta o fata plina de sange, despre care se credea ca a fost victima unui viol, transmite corespondenta Europa FM.

- Operațiune de proporții la casa lui Gheorghe Dinca din Caracal! Zeci de polițiști, procurori și jandarmi participa vineri la percheziții la casa lui Gheorghe Dinca. La operațiune participa inclusiv criminaliști cu mare experiența, spun surse din ancheta, anunța Observator tv.Aceleași surse…

- Aproximativ sapte sute de politisti si 250 de jandarmi participa, miercuri, la un control in Complexul Europa din Bucuresti, fiind vizate infractiuni de natura economica si judiciara. Perchezitii au loc si la locatii din judetele Ilfov si Ialomita. Activitatea infractionala a fost monitorizata inca…

- Gheorghe Dinca, criminalul din Caracal susține ca a fost agresat de polițiști, in arest și chiar a cerut asistența medicala. Informațiile au fost furnizate de catre avocatul barbatului de 66 de ani din Caracal.

- Crimele din Caracal au declansat un val de reactii pe Internet, mai multe voci publice aratandu-si indignarea pe sistemul romanesc. Profesoara universitara de la Universitatea Bucuresti Oana Baluta a postat luni seara un mesaj despre cum ar trebui prevenita si combatuta violenta asupra femeilor.

- O scena halucinanta s-a petrecut asta-seara, in jurul orei 20.00, in Piața Garii, in fața unei sali de jocuri. O patrula de poliție a intervenit intr-un scandal cu mai mulți tineri. Unul dintre cei trei polițiști a vrut sa intervina energic, a notat stiridecluj.ro. „Ajutoarele” lui n-au simțit nevoia…

- Serviciul Rutier Suceava și formațiunile rutiere din cadrul polițiilor municipale și orașenești au organizat sambata si duminica o actiune pe raza județului pe linia combaterii excesului de viteza si a depasirilor neregulamentare, doua dintre principalele cauze generatoare de accidente rutiere ...

- Carosabilul din zona sensului giratoriu de la intrarea in Galati dinspre DN25 si DN2B a ramas neted mai putin de o luna de la finalizarea modernizarii zonei. Explicatia muncitorilor care au spart asfaltul este ca nu s-a stiu ca teava de sub strada are probleme.