- „Încetarea mandatului si vacanta functiilor de judecatori ai Curții Constituționale va fi anunțata autoritaților competente sa desemneze noii judecatori. Domnul judecator Veaceslav Zaporojan a fost abilitat de Plenul Curții Constituționale sa exercite atribuțiile administrative ale președintelui…

- Dupa ce Comisia de la Veneția a concluzionat ca Curtea Constituționala a RM „nu și-a respectat propriile proceduri și nici principiul egalitații parților in ceea ce privește recenta criza politica”, cu excepția democraților, mai mulți deputați, dar și șeful statului Igor Dodon au venit cu o reacție.

- „Ceea ce s-a intamplat astazi in Comisia juridica a fost un simulacru de audiere a celor care candideaza pentru functia de judecator la CCR. S-a observat foarte clar ca presedintele comisiei a blocat toate intrebarile pe care le-a considerat incomode pentru candidatul PSD. (...) Ingrijorator este…

- Gheorghe Stan, propus de PSD pentru functia de judecator la Curtea Constitutionala (CCR) din partea Camerei Deputatilor, a fost audiat, marti dimineata, in Comisia juridica. Presedintele comisiei, Nicusor Halici (PSD), a permis doar cateva intrebari din partea membrilor comisiei.

- George Dirca a declarat, joi, ca delegația Comisiei de la Veneția a fost informata cu privire la situația din Romania și nu s-a lasat indusa in eroare. Senatorul USR a adaugat ca experții europeni au transmis ca ocolirea dezbaterii parlamentare nu ar trebui tolerata, fiind un lucru grav potrivit…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc spune ca referendumul convocat de președintele Klaus Iohannis, in aceeași zi cu alegerile europarlamentare, este un demers pur electoral, care nu ar avea legatura cu problemele reale ale romanilor. ”E in aceeași nota neserioasa in care președintele Romaniei nu este preocupat…

- Vicepreședintele Camerei Deputaților, Eugen Nicolicea, propunerea PSD pentru funcția de ministru al Justiției, a explicat pentru ȘTIRIPESURSE.RO de ce se intalnește, azi, la Parlament, o delegație a Comisiei de la Veneția cu reprezentanți ai Camerei Deputaților.Știripesurse.ro: - Care este…

- Președintele comisiei parlamentare speciale pentru legile justiției, Florin Iordache, a declarat marți, la dezbaterile legate de codurile penale, ca membrii Comisiei de la Veneția nu sunt „Mesia”.Senatorul PNL Alina Gorghiu a cerut amanarea dezbaterilor pana dupa vizita oficialilor Comisiei…