- Dupa afișarea rezultatelor de dupa contestații 33,4% dintre absolvenți au obținut medie de promovare in sesiunea august – septembrie. Procentul este mai mare decat in sesiunea de toamna a anului trecut - 29,7%. Ministerul Educației Naționale arata ca 890 de candidați au reușit sa obțina medii de promovare…

- Rata finala de promovare inregistrata in sesiunea august-septembrie a examenului national de Bacalaureat 2019, dupa solutionarea contestatiilor, este de 33,4%, in crestere cu 3,7%, comparativ cu sesiunea de toamna a anului trecut (29,7%). In raport cu rata de promovare generata de primele rezultate…

- Judetul Iasi se afla pe loc al doilea, la nivel national, in ceea ce priveste procentul de promovare la examenul de Bacalaureat, sesiunea de toamna (43,69%). Pe primul loc se afla judetul Harghita, cu un procent de 44,44%. Cele mai mici rezultate s-au inregistrat in județul Giurgiu (21,85%). Procente…

- Cea de a doua sesiune a examenului national de bacalaureat se apropie de sfarsit. In Constanta, peste 1.500 de candidati inscrisi au aflat ieri rezultatele probelor scrise. Pe 21 august, a luat startul cea de a doua sesiune a examenului national de bacalaureat 2019, ieri fiind afisate rezultatele inainte…

- Rezultate BAC Toamna 2019. Rata de promovare inregistrata in sesiunea august-septembrie a examenului national de Bacalaureat 2019, inaintea contestatiilor, se situeaza la 30,8%, in crestere cu 3,9% fata de sesiunea de toamna a anului trecut (26,9%), potrivit datelor transmis, marti, de Ministerul Educatiei…

- Ministerul Educației Naționale (MEN) anunța, marți, ca rata de promovare inregistrata in sesiunea de toamna a Bacalaureatului este de 30,8%, in creștere cu aproape patru procente fața de anul trecut. Rezultate peste media pe țara, inainte de contestații, au fost in Harghita, Iași, Gorj, Alba și Dolj,…

- In Dambovita, procentul de promovare dupa etapa de contestatii este 60,92%, iar rata nationala finala de promovare inregistrata de absolventii care au finalizat studiile liceale in promotia 2018-2019 si au sustinut probele examenului de Bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2019 este de 75,5% (asa cum…