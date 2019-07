Stiri pe aceeasi tema

- Un numar total de 423 de contestații au fost depuse in județul Covasna, luni, 8 iulie, dupa afișarea rezultatelor la examenul național de Bacalaureat – sesiunea iunie- iulie 2019, peste jumatate fiind la proba de limba și literatura romana. Conform informațiilor oferite ieri de catre conducerea Inspectoratului…

- Pregatirile pentru admiterea in invațamantul liceal și profesional de stat sunt in plina desfașurare. In județul Covasna, proiectul planului de școlarizare aprobat de Ministerul Educației Naționale, nu a suferit modificari fața de varianta propusa de Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Covasna, astfel…

- Cinci echipe provenind de la școli din toate zonele județului s-au calificat la etapa finala a concursului interdisciplinar adresat elevilor de clasa a IV-a, ce are loc astazi. Competiția, ajunsa la cea de-a XXIV-a ediție, este organizata de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Covasna, prin inspectorul…

- Deschiderea sezonului turistic estival in statiunea Sugas- Bai, amanata din cauza vremii nefavorabile, va fi marcata sambata, 25 mai, printr-un maial si numeroase actiuni sportive, printre care ciclism, jogging, drumetii montane, escalada si demonstratii de hochei, au anuntat luni, reprezentantii Primariei…

- Au inceput pregatirile pentru festivitațile de absolvire cunoscute ca „Ultimul clopoțel” și prilejuite de finalizarea cursurilor pentru clasele a XII-a și a XIII-a. Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Covasna a facut publica programarea acestor festivitați. Potrivit datelor Inspectoratului, unitatea…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Covasna organizeaza vineri, 17 mai, la Sfantu Gheorghe, Targul ofertelor educaționale. Potrivit organizatorilor, evenimentul, aflat la a IV-a ediție, se va desfașura in Piața Centrala din municipiu, oferind un prilej Palatului Copiilor Sfantu Gheorghe și liceelor…

- Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Covasna anunța ca astazi, 6 mai, incep inscrierile la concursul județean interdisciplinar adresat elevilor de clasa a IV-a, eveniment cu 24 de ani de tradiție. Competiția, ajunsa la cea de-a XXIV-a ediție, este organizata de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Covasna,…

- Seful Directiei Comunitare Sfantu Gheorghe a fost demis in urma unei anchete disciplinare efectuate de Primaria municipiului, acestuia fiindu-i imputat, printre altele, faptul ca nu a respectat codul etic al functionarului public. Reprezentantii Primariei Sfantu Gheorghe au precizat miercuri, intr-un…