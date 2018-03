Avocatul Daniel Ionaşcu, primele declaraţii după teribilul accident de marţi: Sunetul acela de fier, de geam spart "Le mulțumesc din toata inima mea celor care s-au gandit la mine, pentru ca nu credeam ca dintr-un accident care putea fi fatal pentru mine ca exista o asemenea empatie sociala. In genunchi, rugandu-l pe Dumnezeu sa le dea tot ce e mai bun, le mulțumesc din toata inima mea. Sa fiu sincer, nici eu nu știu cum s-a intamplat, mi-am luat toate masurile de precauție. Ințelegand ca exista participanți la trafic care circula cu o viteza nepermisa pe carosabil, am gasit de cuviința sa le incuviințez ambele benzi pentru a nu le sta in cale. M-am trezit cu un tir cu o viteza pe care eu o… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Avocatul Daniel Ionașcu a facut primele declarații de pe patul de spital dupa accidentul rutier in care a fost implicat. Avocatul Daniel Ionașcu a fost implicat intr-un accident de circulație . Mașina sa a fost lovita pe Autostrada A1 București – Pitești. Daniel Ionașcu a fost operat de urgența, pentru…

- Tragedia s-a petrecut pe o sosea din sudul tarii, dar nu se stie ce anume a provocat accidentul. Romanii iesisera de curand din tura, de la carmangeria la care lucrau. Ei locuiau in Germania, la Goch, oraș de granița. Microbuzul care-i transporta s-a ciocnit frontal cu un camion de salubritate,…

- Avocatul originar din comuna bistrițeana Telciu, Daniel Ionașcu, a fost implicat, marți, intr-un accident grav de circulație care a avut loc pe Autostrada A1, la km 32. Potrivit spynews.ro , avocatul a suferit mai multe leziuni in zona capului, dar și o ruptura de antebraț, iar mașina este distrusa…

- ”Știm bine ca dl general Coldea nu putea sa vorbeasca nimic din ceea ce știe, ne așteptam la asta inca de azi-dimineața. Este antrenat sa faca lucrul acesta. Dl Coldea, in scurta conferința de presa, ne-a spus despre atribuțiile SRI, punand lupta impotriva corupției intr-o paranteza, a spus `dincolo…

- Fotografiile au fost distribuite pe retelele de socializare si le infatiseaza pe cele doua la un restaurant unde stau la un pahar de vin. Citeste si: Alina Bica a trimis la Inalta Curte scutire medicala din Costa Rica. Ea cere ca procesul sa fie secret Este pentru a doua oara cand cele…

- Deși nu se afla in cele mai bune relații cu Ionuț Negoița, agentul Anamaria Prodan spune ca regreta absența lui Dinamo din play-off. "Doar Dinamo e in play-out. Ma doare sufletul. Nu pot sa cred ca se intampla așa ceva la Dinamo. Ma doare inima. Nu cred ca se fac astfel de licitații la aceasta echipa.…

- Inca de la sfarșitul anului trecut, de cand Roxana Ciuhulescu a anunțat ca s-a logodit, zvonurile ca ar fi insarcinata nu au contenit, insa, pana astazi nu au fost confirmate. Roxana Ciuhulescu a anunțat ca va fi mamica pentru a doua oara și spre surprinderea prietenilor virtuali aceasta a postat o…

- Roxana Ciuhulescu este insarcinata pentru a doua oara, iar prezentatoarea tv a facut anunțul la inceputul acestei saptamani, pe blogul personal. Prezentatoarea tv este mai fericita ca niciodata. Dupa ce a trecut printr-un divorț dureros, Roxana Ciuhulescu traiește cea mai frumoasa perioada din viața…

- In Capitala magazinele, dar și persoanele fizice vand sute de kilograme de produse din carne și mezeluri cu termenul de valabilitate expirat și fara nici un act care sa demonstreze ca, in general, acestea sunt bune pentru a fi consumate de oameni.

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, va prezenta joi, la ora 18.00, Raportul privind activitatea manageriala la DNA, la sediul Ministerului Justitiei. Toader anunța, cu o saptamana in urma, ca prezentarea raportului va fi urmata de o “propunere concreta”. In acest context, președintele Asociației Magistraților…

- Elena Udrea a oferit o declarație in exclusivitate pentru Antena 3, prima de la plecarea sa in Costa Rica. "Costa Rica este o țara frumoasa și prietenoasa, insa pentru cei care traiesc aici mi se pare o țara foarte scumpa. Eu am venit, mi-am vizitat niște prieteni foarte buni. Am gasit niște…

- Meciul dintre FCSB și Lazio, incheiat cu victoria bucureștenilor, scor 1-0, a fost lider in audințele de joi seara, cu peste 2,6 milioane de urmaritori. Media pe minut a celor de la Pro TV in intervalul orar 22:00-00:00 a fost de 2,6 milioane de telespectatori, cu peste 1,6 milioane peste Kanal D și…

- Csaba Asztalos a precizat ca, in ceea ce priveste situatia copiilor cu autism, CNCD a avut o serie de plangeri referitoare la accesul acestora la educatia de masa, fiind date sanctiuni cu amenda contraventionala si fiind castigate si procese in instanta. ”Confirm realitatea dificila cu care…

- Suna telefonul la redacție. De la celalat capat al firului se aude o voce de femeie. ”Dumneavoastra știți cate fetițe de 15-16 ani raman insarcinate și avorteaza? Merg la farmacii și iau pastile pentru intreruperea sarcinii. Cum se poate așa ceva”, ne-a spus dansa dintr-o rasuflare. ”Sa știți ca e un…

- Dupa ce birocrația din Romania i-a lasat pe el și pe fratele sau fara indemnizațiile de handicap, cunosutul jurnalist piteștean Remus Eduard Ștefan a ajuns sa traiasca, de pe o zi pe alta, intr-o camera de hotel, impreuna cu fratele bolnav de schizofrenie paranoida, pe care nici nu concepe sa-l…

- „Misionarii vieții” au venit in fața Maternitații Odobescu de la 7 dimineața, miercuri, 14 februarie. Vor sta acolo, cu pancarte cu mesaje pro viața 12 ore in fiecare zi. Manifestarea dureaza 40 de zile. Campania „40 de Zile Pentru Viața” se desfașoara simultan, in perioada 14 februarie-25…

- Vorbim despre vicepreședintele național al PNL pe probleme de justiție, senatorul Ben Oni Ardelean, care a avut un punct de vedere extrem de tranșant in acest subiect. "Sunt cazuri punctuale care denota o problema sistemica. (...) Daca am fi fost intr-o democrație consolidata, nu vreau sa…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Gina Pistol și Smiley sunt impreuna, cu toate ca niciunul dintre cei doi nu a recunoscut pana acum. Gina Pistol a facut totuși niște declarații relevante și a recunoscut ca in prezent este intr-o relație, fara, insa, a specifica cine este partenerul sau: „M-am…

- Gina Pistol a comentat pe marginea relației pe care o are cu Smiley. Blonda a facut una dintre rarele sale declarații. De-a lungul anilor, Gina Pistol a avut numeroase relații de iubire, insa niciuna nu a rezistat probei timpului. De ceva vreme, Gina Pistol se iubește cu Smiley , insa blonda a fost…

- Pe Mihai Gadea il știm din postura de prezentator de televiziune și director al Antena 3, insa mai puțin cunoaștem ca, in urma cu 18 ani, acesta devenea absolvent al Facultații de Teologie Adventista. Cu o figura inocenta, plin de carisma și cuvinte potrivite, Mihai Gadea a reușit dintotdeauna sa capteze…

- Irina Loghin da asigurari ca se simte bine acum dupa ce a consultat de urgenta un medic, informeaza Romania TV. Ea era ingrijorata ca ar fi putut lua un virus care a ucis multi oameni in America. Citeste si Cetatean saudit, arestat in SUA in legatura cu atentatele teroriste din 2001 "Nu…

- Mai este doar o saptamana pana la premiera celui mai dur reality show, Asia Express, care va debuta pe 12 februarie la Antena 1 de la ora 20:00, iar vedetele sunt nerabdatoare sa revada ,,experiența...

- La 54 de ani, Mihaela Tatu arata incredibil. Fosta prezentatoare are grija sa manance numai dupa o dieta care i se potriveste. Aceasta isi incepe ziua cu doua ore de sport, iar apoi merge la masaj. "Eu imi doresc sa traiesc, oricat as trai, sa fiu sanatoasa. De la ora 7, pana la 9 dimineata…

- Un renumit comerciant online are in oferta de pe site un set de 82 de icoane, ” de care are nevoie o Biserica”, acestea fiind disponibile pentru aproximativ 2.900 de euro. eMAG are in magazinul online un set prețios de icoane pe care le recomanda ca fiind bune pentru o biserica. Astfel, pe site-ul retailerului…

- Folosit din cele mai vechi timpuri, paducelul are o puternica actiune sustinand functiile mentale si contribuind la cresterea capacitatii cardiace la efort. Paducelul este apreciat si in...

- Simona Halep a fost desemnata sportivul anului 2017 de catre voi in cadrul Galei Stars Awards, Premiile Showbiz-ului Romanesc. Tatal sportivei a oferit un interviu emotionant despre viata campioanei noastre.

- Directorul executiv al RADET, Virgil Untea, a demisionat dupa accidentul cumplit din București, informeaza Antena 3. Doi muncitori au murit dupa ce o țeava de apa calda s-a spart in CapitalaUn muncitor a murit si un altul a fost grav ranit dupa ce o conducta de apa calda s-a spart in Bucuresti.…

- Declarații fara precedent facute de Liviu Dragnea! Mai exact, șeful PSD a declarat luni seara, la Antena 3, ca se ajunsese la o stare de tensiune intre Guvernul Tudose și PSD. In plus, aceasta a devoalat ca primise semnale ca, pe undeva, prin luna martie avea sa fie „executat” pentru ca Mihai Tudose,…

- Anamaria Prodan a facut primele declarații dupa ce mama sa. Ionela Prodan, a ajuns de urgența la spital. Cantareața de muzica populara Ionela Prodan a ajuns de urgența la spital , dupa ce a acuzat dureri de inima și nu a mai putut respira. Fiica sa, Anamaria Prodan, in varsta de 45 de ani , a oferit…

- Radu Tudor a prezentat in emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, un interviu acordat de Mihai Tudose, in anul 2012. Tudose spunea atunci ca Romania nu are autostrazi, deși sunt investitori straini dispuși sa le faca, pentru ca strainii nu dau șpaga "baieților deștepti".Intrebat…

- MS Margareta a vizitat Jandarmeria Romana. Majestatea Sa a luat masa cu ofițerii și subofițerii jandarmi la popota cazarmei Baneasa, ca gest de omagiu adus strabunicii Regina Maria, numita de catre popor „Regina Soldat”. Custodele coroanei le-a multumit oamenilor legii pentru spijinul la funeraliile…

- Andreea Balan, confundata cu o puștoaica la ”Guess My Age- Ghicește varsta”, show prezentat de Dan Negru, la Antena 1. Andreea și Mihai Meiros, cei doi participanții ai ediției de joi seara, au fost convinși ca au in fața lor o puștoaica, nicidecum o femeie de 33 de ani care este și mama. Vazandu-i…

- Accident teribil in apropiere de Praga, din cauza condițiilor meteorologice. Peste 30 de vehicule au fost implicate intr-un carambol, pe autostrada care leaga Praga și Brno. Un roman care se afla in apropiere de filmat amploarea dezastrului. Mai multe camioane și vehicule au fost implicate in accidentul…

- Nu a vorbit niciodata despre asta! Avocatul Daniel Ionascu a trait o adevarata drama atunci cand a aflat ca mama lui este grav bolnava, iar medicii nu ii dadeau prea multe sanse sa scape. Invitat in cadrul emisiunii „Acces Direct”, Daniel Ionascu a povestit despre minunea din viata lui. Cand medicii…

- Premonițiile actriței Draga Olteanu Matei. Aceasta a fost invitata in cadrul emisiunii „Voi cu Voicu”, de la Antena 3, unde a facut marturisiri emoționante. „Ștefan Banica a plecat in Israel, a jucat atat de bine, ca i s-a propus sa mai vina. I s-a cerut sa formeze o trupa. Inainte sa aflu ca am fost…

- Scene uluitoare in județul Iași, unde un preot beat a fost incatușat de Poliție, dupa o urmarire ca-n filme. Bine „aghesmuit”, barbatul cu sutana s-a ales cu dosar penal, dupa ce nu a vrut nici in ruptul sa sufle in etilotest. Mai mult, cel aflat la volan a fost raspopit. I-a injurat de toți sfinții…

- Premierul Romaniei, Mihai Tudose, a vorbit, la Antena 3, despre posibilitatea construirii unei autostrazi sau a unui drum expres rapid de la Suceava catre Buzau si spre Bucuresti. Invitat in emisiunea Sinteza Zilei, Mihai Tudose a spus ca daca actualul Guvern va fi lasat sa faca ceea ce isi ...

- Dupa ce s-a aflat ca Mirela Vaida va reveni la Antena 1 cu o emisiune de succes, vedeta a primit o multime de felicitari si intrebari. Cum numarul mesajelor era prea mare, prezentatoarea TV a facut public un anunt prin care a negat faptul ca reality-show-ul matrimonial "Mireasa pentru fiul meu" va incepe…

- Simona Gherghe s-a intors la tv, dupa ce Mirela Vaida i-a ținut locul mai bine de jumatate de an. "Sunt puțin emoționata! Nu am mai facut chestia asta de noua luni. Intre timp, cred ca știți deja ca am nascut o fetița care are acum 7 luni și jumatate, care este bine, este acasa cu mama mea.…

- Declarații șoc facute de pedofilul prins de dimineața de oamenii legii. Barbatul, care este agent la poliția rutiera, este divorțat, are doi copii și le-a declarat anchetatorilor: „De ani de zile iubesc copiii!”, potrivit Antena3.S-A AFLAT: Biografia NEROMANTATA a politistului care a AGRESAT…

- Totodata, bioenergotarapeutul Lidia Fecioru a vorbit despre oamenii care ne critica si pe care nu trebui sa ii luam in seama, pentru ca ei nu merita sa fie respectati. "Buna dimineata si la multi ani dragii mei! Multumesc din suflet pentru urarile voastre, multe, mii de mesaje (telefoane…

- ”Pe mine ma cheama Dana Chera” i-a spus cea pe care o cunoșteam drept Dana Grecu lui Mihai Gadea, miercuri in emisiunea ”Sinteza Zilei”. ”Aveam impresia ca va cheama altfel” i-a spus Mihai Gadea. ”Da, foarte mulți ani, aproape 20”, a raspuns Dana Chera. ”De azi inainte va spun Dana…

- La cei 45 de ani, Silvia Ionița nu-și mai dorește sa aiba silueta din liceu sau cel puțin nu mai are aceasta așteptare, insa are grija sa nu exagereze cu mancarea. Silvia Ionița scapa de kilogramele in plus prin rugaciuni la cel de Sus. Mai in gluma, mai in serios, Silvia Ionița ne-a declarat ca la…

- Feli Donose a vorbit pe larg despre cum a fost ultimul an pentru ea. Vedeta și-a deschis sufletul și a spus tot despre viața ei. Feli Donose, care a slabit peste 30 de kilograme , este una dintre tinerele artiste de la noi din țara, inzestrata cu o voce superba. Feli Donose, care a dus-o foarte greu…

- Un medic din țara noastra a trait o experiența pe care nu o va uita toata viața. A fost in moarte clinica, dar a supraviețuit, lucru pe care nic ea, ca medic, nu și-l poate explica. Un medic din Romania, Ada Calciu, care susține ca a fost in moarte clinica a povestit, la Antena 3, cum ”a murit” și apoi…

- Mai avem doar cateva zile din 2017, iar 2018 ne bate la usa. Acesta va fi anul Centenarului Marii Uniri, dar si unul al controverselor. Care va fi soarta lui Klaus Iohannis? Ce probleme va avea Liviu Dragnea? Sunt intrebari la care a raspuns numerologul Mihai Voropchievici la emisiunea ”Adevaruri…

- Vine fiica lui Becali si ii spune: – Tata, eu ma marit. – Cumm??? Cu cine??? – Cu un preot… – Ce??? Ai innebunit complet??? – Tata, eu il iubesc… Inima nu o poti insela…. – Bine fata tatei… dar adu-l la palat, macar sa fac si eu cunostinta cu el.. Il aduce ea pe preot, se aseaza el cu Becali la masa…

- Cunoscuta prezentatoare TV Iuliana Tudor a fost invitata lui Mihai Gadea. La sfarșitul emisiunii ”Sinteza Zilei”, realizatorul TV a dus-o pe aceasta in culise, in regie. In gluma, Mihai Gadea a intrebat-o: ”Acum facem anunțul ca te muți la Antena?”. ”Nu, nu! Mutarea anului!…