Stiri pe aceeasi tema

- Primaria a lansat oficial ieri proiectul privind restaurarea cladirii in care functioneaza Muzeul de Istorie Naturala (etaj) si Societatea de Medici si Naturalisti (parter). Lucrarile la monumentul istoric sunt in plina desfasurare, dupa ce, luna trecuta, a fost semnat un contract in acest sens cu firma…

- Vicepreședintele ALDE Marian Cucșa a declarat ca PNL și USR, prin reacțiile la decizia CCR, incearca o manipulare grava care are ca ținta instituția. El s-a intrebat ce se va intampla cu zecile de milioane euro cheltuite pentru referendum, daca le va da inapoi Klaus Iohannis din banii de meditații,…

- Zece societați comerciale, mai mult sau mai puțin cunoscute, majoritatea din siajul lui Marin Condescu, și-au manifestat intenția de a deveni membri asociați ai Clubului de Fotbal ”Pandurii”, iar acționarii clubului vor lua o decizie, in proxima ședința, cu privire la acest aspect. Pandurii…

- Trei femei si patru barbati aflati la o petrecere de nunta in landul nordic Mecklenburg-Pomerania de Vest au fost grav raniti in urma prabusirii unei crengi dintr-un copac, in timp ce un alt barbat a suferit leziuni minore. De asemenea, un copac dat jos de o rafala de vant s-a prabusit peste oaspetii…

- „Lucrarile constau in consolidarea edificiului, reabilitare, partial refunctionalizare si exploatare pentru domeniul muzeal. Monumentul istoric are o vechime de peste 200 ani, a fost Casa Rosetti, a functionat ca si centru al medicilor si naturalistilor din Romania – prima institutie recunoscuta la…

- • O situatie de-a dreptul scandaloasa se intalneste in Zona Metropolitana Iasi, mai ales in cazul iesenilor care locuiesc la casa • Oamenii se plang de faptul ca sunt obligati sa ramana cu deseurile in gospodarii din cauza operatorului care ridica prea rar gunoaiele in zonele respective • Operatorul…

- Cele 18.730 de sectii de votare deschise in tara pentru alegerile europarlamentare si pentru referendumul pe justitie s-au deschis, duminica, la ora 7.00. In strainatate au fost deschise 441 de sectii, iar votul a inceput deja, primii votanti fiind romanii din Noua Zeelanda.

- “Detectorul de Minciuni”, proiectul de fact-checking, in care Jurnalul de Arges este publicatie partenera si care iși propune sa puna lupa pe informațiile relevante care circula in media și sa verifice corectitudinea lor, alegand declarațiile care pot avea un impact major asupra electoratului și verificand…