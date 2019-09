Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Spania, pe calea aerului, ca activitatea pe Aeroportul Loiu din Bilbao, in perioada 8-9 septembrie 2019, va fi afectata din cauza grevei personalului de la sol al companiei IBERIA. Se recomanda…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei, utilizand transportul feroviar sau cel aerian, ca, pe fondul grevelor anuntate de compania de cai ferate spaniola Renfe si de compania aeriana Ryanair, circulatia feroviara…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Spaniei, Grecia și India, ca sunt unele probleme in aceste țari. Astfel, turiștii care se deplaseaza pe calea aerului catre Spania, trebuie sa știe ca activitatea pe Aeroporturile…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau urmeaza sa calatoreasca in insula Gran Canaria din Arhipelagul Canarias Spania ca un incendiu de mari proportii afecteaza zona centrala a acestei insule. Au fost afectate mai bine de 1700 de hectare de teren. Din 20 de mici comunitati…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Regatului Spaniei cu privire la incendiul in zona muntoasa din centrul insulei spaniole Gran Canaria, pe care autoritatile l-au incadrat ca o calamitate de nivelul 2,…

- MAE informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Secretariatul General de Protectie Civila avertizeaza ca exista un risc ridicat de incendiu de padure (grad 4 din 5) pentru 25 iunie, pe fondul vantului si al temperaturilor ridicate in regiunile: Peninsula…