- Deși se lanseaza abia peste doua saptamani, ”Avengers: Endgame” iși face deja loc in topul incasarilor. In Statele Unite ale Americii, platforma Fandango a anunțat ca numarul biletelor vandute la ”Avengers: Endgame” in prima saptamana a fost de cinci ori mai mare decat cel intregistrat de ”Avengers:…

- Cererea record de bilete in avans pentru pelicula "Avengers: Endgame/ Razbunatorii: Sfarșitul jocului" a cauzat probleme de funcționare pentru site-urile specializate in vanzari din SUA, relateaza variety.com, potrivit Mediafax.Reprezentanții platformei online Fandango au susținut ca toate…

- Presedintele american Donald Trump si-a exprimat satisfactia sambata pentru sfarsitul "califatului" gruparii jihadiste Statul Islamic, promitand ca SUA vor ramane "vigilente" fata de principala organizatie jihadista in lume, informeaza AFP. "Sunt bucuros sa anunt ca impreuna cu partenerii…

- Avem trailer pentru Avengers: EndGame. Dupa ce finalul de la ultimul Avengers ne-a lasat cu sufletul la gura, lucrurile par sa se clarifice un pic in noul film. Cum arata trailerul, mai jos: Marvel Studios' Avengers: Endgame – Official Trailer Whatever it takes. Watch the brand new trailer for Marvel…

- Sfarșitul acestei saptamani aduce in fața melomanilor un concert deosebit, in cadrul caruia Implant Pentru Refuz iși va lansa noul single „Sub straturi“, realizat alaturi de Nick Fagadar (Luna Amara). Noul album Implant Pentru Refuz va fi lansat in luna decembrie a acestui an și va celebra prietenii…

- Orice ar fi, pe langa ninsoarea de afara, a fost ploaie de lacrimi și pe Instagram. Platforma a inceput sa ștearga followerii falși sau inactivi. In Romania, pierderile au fost de la cateva sute de conturi, pana la cateva zeci de mii. Ionut Bodonea, expertul nostru in rețele sociale și internet, suspecteaza…

- Germania a promis NATO ca va creste pana in 2024 cheltuielile in domeniul apararii peste pragul deja promis de 1,5% din Produsul Intern Brut (PIB), potrivit unor informatii obtinute de dpa. Germania a prezentat marti o strategie Aliantei militare occidentale care mentioneaza planul pentru…

- Beyonce e vegana de ceva vreme, iar acum vrea sa-și convinga și fanii sa renunțe la produsele de origine animala. Vedeta și soțul ei au un antrenor personal care le-a schimbat cu totul stilul de viața. Se simt așa de bine de cand mananca numai plante, incat s-au gandit sa puna umarul la campania 22…