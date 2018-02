Stiri pe aceeasi tema

- Americanul de origine afgana Ahmad Khan Rahimi a fost condamnat marti la inchisoare pe viata pentru atentatele cu bombe comise in 2016, in cartierul Chelsea din districtul newyorkez Manhattan, informeaza AFP si Reuters. Un juriu decisese inca din octombrie anul trecut ca el a comis opt infractiuni…

- In 17 septembrie 2016, Rahimi a amplasat doua bombe in Manhattan. Doar una dintre ele a explodat si a ranit 31 de oameni. A fost primul atentat la New York, dupa cele din 11 septembrie 2011. Rahimi, in varsta de 30 de ani, a intrat in Statele Unite in 1995, impreuna cu familia, si a obtinut…

- Un tribunal regional din Rusia l-a eliberat dintr-o inchisoare cu regim special pe Anvar Masalimov, in varsta de 63 de ani, care executa o pedeapsa de inchisoare pe viata, informeaza presa de la Moscova. Este pentru...

- Un tribunal din Ankara a condamnat miercuri la inchisoare pe viata 64 de ofiteri si elevi ai unei academii militare din capitala tarii, pentru implicare in tentativa esuata de puci din iulie 2016, a relatat agentia Anadolu, citand o sursa judiciara, transmite Reuters. Alti 100 de inculpati au fost…

- O instanta din Turcia a condamnat, miercuri, 64 de militari la inchisoare pe viata pentru implicarea in tentativa esuata de lovitura de stat din 15 iulie 2016, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Un barbat din New York a fost condamnat marti la 18 ani de inchisoare dupa ce a fost gasit vinovat ca a incercat sa acorde sprijin material Statului Islamic, a anuntat Departamentul american al Justitiei, informeaza dpa si Reuters. Munther Omar Saleh, in varsta de 22 de ani, a conspirat pentru sustinerea…

- Barbatul care a intrat cu o camioneta in musulmani, in apropiere de Moscheea din Finsbury Park, la Londra, in iunie 2017, a ucis un barbat si a ranit alte 12 persoane, a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata, relateaza AFP. Darren Osborne, un galez in varsta de 48 de ani, a pledat nevinovat…

- Grigore Caienar din comuna Spermezeu se afla in arestul poliției, așteptand ca organele competente belgiene sa il ridice și sa il duca in Belgia, unde iși va petrece urmatorii 4 ani dupa gratii. Conform declarațiilor, evenimentul pentru care este condamnat a avut loc acum 2 ani, iar el doar a incercat…

- Un fost responsabil al regimului comunist vietnamez, rapit in Germania vara trecuta, a fost condamnat luni de catre justitia vietnameza la inchisoare pe viata pentru coruptie, in cadrul unui proces larg mediatizat de autoritati, relateaza AFP. Trinh Xuan Thanh, fost aparatcic ce a condus de asemenea…

- Un fost politist rus, deja condamnat pentru uciderea a 22 de femei, a aparut miercuri in fata justitiei pentru alte 59 de crime, ceea ce l-ar putea face cel mai sangeros ucigas in serie din istoria recenta a Rusiei, scrie AFP.

- Laurentiu Durleci, tanarul care in aprilie, anul trecut, a injunghiat-o mortal pe fosta sa concubina, Laurentia Durleci (17 ani), pe tatal acesteia, Filip Tinca (37 ani), si pe bunicul fetei, Paul Durleci (57ani) a murit sambata dimineata.

- Unul dintre cei mai controversați capi ai mafiei, Vincent Asaro, a fost arestat pentru prima data la 82 de ani. Personajul a devenit celebru dupa filmul ”Goodfellas”, al lui Martin Scorsesse, in care personajul principal a fost inspirat din viața sa. Asaro, in varsta de 82 de ani, a fost acuzat pe parcursul…

- Autorul triplului asasinat de la Stoenesti s a sinucis, in noaptea de vineri spre sambata, in penitenciarul Colibasi, acolo unde ispasea o condamnare pe viata, informeaza Antena3.ro. Crima a avut loc pe 13 14 aprilie 2016, cand fratii Durleci si tatal lor i au ucis pe Laurentia Durleci, de 17 ani, concubina…

- Pavel Laurentiu Durleci, in varsta de 21 de ani, a murit vineri noapte, decesul fiind declarat de catre medicii din cadrul Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Pitesti. Surse judiciare au declarat, sambata, pentru News.ro ca barbatuls a fost adus din Penitenciarul Colibasi…

- Pavel Laurentiu Durleci, in varsta de 21 de ani, a murit vineri noapte, decesul fiind declarat de catre medicii din cadrul Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean din Pitesti. Surse judiciare au declarat, sambata, pentru News.ro ca barbatul a fost adus din Penitenciarul Colibasi in stare critica,…

- Autorul triplului asasinat de la Stoenesti, Pavel Laurentiu Durleci, s-a sinucis in penitenciar, conform unor surse judiciare. Barbatul s-a sinucis in penitenciarul Colibasi, unde isi executa pedeapsa de inchisoare pe viata pentru triplul omor.

- Un tanar in varsta de 21 de ani din judetul Arges condamnat la inchisoare pe viata dupa ce in primavara anului trecut si-a ucis iubita in varsta de 17 ani, pe tatal si pe bunicul acesteia a murit la Penitenciarul Colibasi, unde isi executa pedeapsa, prima ipoteza a anchetatorilor fiind ca s-a sinucis.

- "Vinny", celebrul mafiot din New York, recunoscut ca boss-ul familiei Bonanno, a fost condamnat la opt ani de inchisoare pentru ca a ordonat asasinarea unui barbat care i-a taiat calea in trafic. Este pentru prima data cand va face inchisoare desi a avut mai multe procese, dar nu au putut fi probate…

- Catalin Ciolpan, șoferul de TIR supranumit „monstrul din Husi", a fost condamnat de magistratii germani la inchisoare pe viata, dupa ce a fost gasit vinovat de violarea si uciderea Carolinei Gruber, o tanara in varsta de 27 de ani.

- Un sofer roman in varsta de 40 de ani, domiciliat la Freiburg, in sud-vestul Germaniei, a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata de un tribunal din Freiburg, fiind gasit vinovat de violarea si asasinarea unei tinere alergatoare in noiembrie 2016, scrie digi24.ro.

- Un sofer roman de TIR a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata, dupa ce a fost gasit vinovat de violarea si uciderea, anul trecut, a unei femei care facea jogging in sud-vestul Germaniei, relateaza The Associated Press.Austria cere extradarea acestuia cu scopul de a-l judeca in legatura…

- Un sofer roman de TIR a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata, dupa ce a fost gasit vinovat de violarea si uciderea, anul trecut, a unei femei care facea jogging in sud-vestul Germaniei, relateaza The Associated Press conform News.ro . Austria cere extradarea acestuia cu scopul de a-l judeca…

- Un sofer roman in varsta de 40 de ani, domiciliat la Freiburg, in sud-vestul Germaniei, a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata de un tribunal din Freiburg, fiind gasit vinovat de violarea si asasinarea unei tinere alergatoare in noiembrie 2016, transmit AFP si dpa. Inculpatul, prezentat sub…

- Marian Avram, de 33 de ani, are condamnari anterioare pentru viol și tentativa de viol, fapte savarșite in Romania. Potrivit deciziei instanței, Avram va ispași minim opt ani de inchisoare in Marea Britanie, dupa care va fi deportat pentru a-și continua pedeapsa in tara. Fapta pentru care…

- Un roman a fost condamnat la inchisoare pe viața, in Marea Britanie, pentru tentativa de viol și lipsire de libertate. Marian Avram, de 33 de ani, are condamnari anterioare pentru viol și tentativa de viol, fapte savarșite in Romania, relateaza Welvyn Hatfield Times. Potrivit deciziei…

- Un roman a fost condamnat la inchisoare pe viata in Marea Britanie, fiind considerat un infractor extrem de periculos. Barbatul a pierdut apelul si va incepe executarea sentintei, potrivit...

- Un student din Iași, care și-a injunghiat mortal doi colegi și a dat foc unei camere de camin in 2015, și-a primit sentința data de judecatorii de la Tribunalul Iași. Aceștia au decis ca tanarul sa-și petreaca tot restul vieții dupa gratii. Decizia nu este inca definitiva șși poate fi atacata la…

- Studentul care a ucis un coleg de camera si a ranit grav un altul, a fost condamnat la inchisoare pe viata. Decizia luata astazi de catre judecatorii de la Tribunalul Iasi nu este definitiva

- Aurelian Giosan va face inchisoare pe viața, in urma deciziei de joi a magistratilor Tribunalului Iasi. El este acuzat de omor, tentativa la omor, talharie, infracțiuni comise sub forma calificata, și distrugere.

- Supranumit „Macelarul din Bosnia", fostul lider militar al sarbilor bosniaci, Ratko Mladici, a fost condamnat la inchisoare pe viața de Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie. ...

- Fostul lider militar al sarbilor din Bosnia, Ratko Mladic, zis "Macelarul din Balcani", a fost condamnat miercuri la inchisoare pe viața de Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPIY). ...

- Ratko Mladic, fostul lider militar al sarbilor din Bosnia, a fost condamnat miercuri la inchisoare pe viața de Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPIY) in 10 din cele 11 capete de acuzare, printre care genocid și crime impotriva umanitații.

- Ratko Mladici, fostul sef al armatei sarbe bosniace, a fost gasit vinovat de genocid in timpul razboiului bosniac din anii 1990. El a fost condamnat la inchisoare pe viata, noteaza BBC. Cunoscut sub numele de "Macelarul din Bosnia", Ratko Mladici s-a confruntat cu 11 capete de acuzare,…

- Fostul lider militar al sarbilor bosniaci Ratko Mladic a fost condamnat la inchisoare pe viața, azi, dupa ce a fost declarat vinovat de genocid, pentru atrocitațile comise in timpul razboiului bosniac din 1992-1995, anunța CNN.

- Tribunalul Penal International (TPI) pentru fosta Iugoslavie l-a condamnat pe viața pe fostul sef militar al sarbilor in Bosnia Ratko Mladic, gasit a vinovat de genocid, crime de razboi si crime impotriva umanitatii....

- Fostul lider militar al sarbilor din Bosnia, Ratko Mladic, supranumit 'Macelarul din Balcani', a fost condamnat miercuri la inchisoare pe viața de Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPIY) in 10 din cele 11 capete de acuzare, printre care genocid in masacrul din 1995 de la Srebrenica,…

- Fostul lider militar al sarbilor din Bosnia, Ratko Mladic, a fost condamnat la inchisoare pe viața de Tribunalul Penal Internațional de la Haga, care l-a declarat vinovat pentru 11 capete de acuzare, printre care genocid, crime de razboi și crime impotriva umanitații.

- UPDATE: Ratko MLadic a fost condamnat la inchisoare pe viața pentru 10 capete de acuzare cele mai grave fiind crime de razboi, crime impotriva umanitații și genocid. Știrea inițiala: La...

- Fostul lider militar al sarbilor din Bosnia, Ratko Mladic, a fost condamnat miercuri la inchisoare pe viata de Tribunalul Penal International de la Haga, care l-a declarat vinovat pentru zece capete de acuzare, printre care genocid, crime de razboi si crime impotriva umanitatii, anunta AFP.

- Afectat de trei accidente vasculare cerebrale, cel supranumit ”calaul Balcanilor” este, la varsta de 74 de ani, ultimul acuzat important de TPI, infiintat in 1993 cu scopul de a judeca persoane suspectate de comiterea unor crime de razboi in timpul conflictelor din Balcani. Mladici a fost…

- Fostul lider militar al sarbilor din Bosnia, Ratko Mladic, a fost condamnat miercuri de Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie (TPIY) in 10 din cele 11 capete de acuzare, printre care și pentru genocid, la inchisoare pe viața, informeaza Reuters. Mladic era inculpat pentru…

- Judecatorii Curtii de Apel Constanta au admis azi cererea de transfer intr un penitenciar pe teritoriul Romaniei a unui imigrant roman din Italia, condamnat initial la inchisoare pe viata, pentru crima. Azi, instanta a recunoscut sentinta penala nr.790 2012 pronuntata la data de 04.11.2012 de Judecatorul…