Autorizarea SPP să înregistreze în evidenţe proprii autovehiculele în care se deplasează Papa Francisc, pe ordinea de zi Guvernului Pe agenda sedintei de Guvern de joi se afla un proiect de ordonanta de urgenta pentru autorizarea SPP sa inregistreze in evidente proprii autovehiculele in care se deplaseaza Papa Francisc cu ocazia vizitei desfasurate pe teritoriul Romaniei, precum si doua proiecte de hotarare privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor si al specializarilor/programelor de studii universitare si a structurii institutiilor de invatamant superior pentru anul universitar 2019 - 2020 si privind domeniile si programele de studii universitare de master acreditate. Tot in sedinta de joi urmeaza sa se aprobe… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

