Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Romana anunța ca Radu Mazare a fost arestat pentru 6 zile in Madagascar, autoritațile din Romania fiind anunțate de depistarea fostului edil prin Centrul de cooperare internaționala. Autoritațile din Madagascar au comunicat Inspectoratului General al Poliției Romane, prin Centrul…

- Cel putin 25 de persoane si-au pierdut viata si alte 400 au fost ranite in urma unei furtuni puternice care a afectat duminica dupa-amiaza regiunea de centru-sud a Nepalului, conform postarii de pe Twitter a premierului K.P. Sharma Oli, informeaza luni AFP si dpa potrivit Agerpres. Potrivit…

- Un barbat, in varsta de 64 de ani, din Motru, a fost prins in flagrant delict pe raza localitații Strehaia, in timp ce transporta cantitați impresionante de țigarete provenite din contrabanda. Pachetele de țigari urmau sa fie comercializate in municipiul Motru. In jurul orei 02:00, un barbat, in…

- Autoritatile din Gorj organizeaza, in aceasta saptamana, o serie de manifestari cu ocazia comemorarii a 62 de ani de la trecerea la cele veșnice a marelui sculptor Constantin Brancuși. In zilele de 15 și 16 martie 2019, Centrul de Cercetare, ...

- In zonele de coasta, vantul va sufla, la rafala, cu viteze de peste 100 - 110 km/h. Cel mai puternic moment al furtunii de vant se va inregistra in dupa-amiaza zilei, in zona de coasta nord-vestica, forta rafalelor de vant putand atinge 7 - 8 grade pe scara Beaufort (80 km/h, cu valuri inalte de…

- In cursul zilei de ieri, politistii Biroului Investigații Criminale Deva au depistat, in urma unei actiuni, un devean in varsta de 38 de ani, pe numele caruia autoritațile judiciare austriece au emis un mandat european de arestare. Barbatul, care figura ca persoana urmarita internațional,…

- Actorul de comedie australian Howard X, cel care a devenit faimos dupa ce a inceput sa-l imite pe dictatorul nord-coreean, a fost expulzat de la Hanoi, cu doua zile inainte de summit-ul nuclear al liderilor Kim Jong Un și Donald Trump. Howard X, cel care il interpreteaza pe Kim Jong Un, și Russell White,…