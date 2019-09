Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul banuit ca și-a injunghiat și ucis fosta iubita, intr-un parc din spatele Catedralei Mitropolitane din Timișoara, a fost prins de polițiști. Au aparut și primele imagini cu momentul cand tanarul de 31 de ani este adus in arestul Poliției Timiș.

- Informatii de ultim moment despre Gheorghe Dinca. Criminalul din Caracal, asa cum a fost numit, ramane in spatele gratiilor. Magistratii Tribunalului Olt au decis sa prelungeasca, miercuri, mandatul de arestare al acestuia cu inca 30 de zile. Astfel, noul mandat de arestare ramane valabil pana pe data…

- Un barbat de 38 de ani și-a omorat fosta iubita și apoi i-a scos organele, pe care le-a consumat! Nu este vorba despre scenariul vreunui film horror, ci despre o descoperire macabra facuta de procurori in cazul unui criminal. Cum s-a aparat barbatul?

- Un tanar din India s-a sinucid live pe Facebook dupa ce a aflat ca fosta lui iubita s-a logodit cu un alt barbat. Shyam Sikarwar, in varsta de 22 de ani, s-a spanzurat intr-un templu din localitatea indiana Raibha. Moartea sa a fost vazuta live pe Facebook. Intr-un bilet pe care Shyam l-a scris, acesta…

- ARAD. Criminalul de la Nadab a fost arestat preventiv, dupa ce la inceputul lunii și-a injunghiat fosta iubita și pe fratele acesteia, un tanar de 22 de ani (care ulterior a decedat la spital din cauza ranilor grave suferite), iar saptamana trecuta a incercat sa se sinucida in arestul IPJ…

- Daniel Rotariu, desfigurat cu acid de fosta iubita in urma cu trei ani de zile, s-a casatorit cu infirmiera care l-a ingrijit dupa teribilul atac. Daniel spune acum ca povestea sa a avut un final fericit si ca spera sa fie un exemplu pentru cei din jurul sau. Cei doi si-au unit destinele in orasul lui…

- Daniel, romanul desfigurat cu acid de fosta iubita, in somn, s-a casatorit cu femeia care il ingrijeste. Cei doi au impreuna un baietel, David, de 10 luni. Cununia a avut loc la Timisoara, orasul natal al tanarului de 33 de ani. Daniel Rotariu, romanul desfigurat cu acid de fosta lui iubita și ramas…

- Crima s-a petrecut in 16 aprilie in zona Garii de Nord din Timișoara, in fața unor blocuri in care locuiesc angajați ai CFR. Victima statea pe o bancuța in momentul in care a fost atacata cu cuțitul de fostul iubit. „Din cuprinsul rechizitoriului rezulta ca, in data de 16.04.2019,…