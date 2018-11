Stiri pe aceeasi tema

- Volkswagen si Ford Motor au demarat "discutii exploratorii" pentru a dezvolta in comun vehicule autonome si electrice in cadrul unei aliante strategice care ar permite celor doua companii sa economiseasca miliarde de dolari, a declarat, miercuri, pentru Reuters, o sursa din apropierea acestui dosar,…

- Actiunile companiilor auto europene au crescut luni, ajungand la cel mai ridicat nivel din ultimele patru luni, dupa ce Bloomberg a anuntat ca autoritatile de reglementare din China intentioneaza sa injumatateasca taxa pentru achizitiile auto. Indicele auto SXAP inregistra luni un avans de…

- Comisia Europeana este pe punctul de a aproba utilizarea wifi pentru automobilele conectate la Internet, ceea ce ar da un avantaj constructorilor Volkswagen si Renault care au mizat pe aceasta tehnologie, in dauna rivalilor Daimler si PSA care au pariat pe viitoare generatie de retele mobile 5G,…

- Ministerul german al Transporturilor a anuntat luni ca aproximativ 100.000 de vehicule marca Opel urmeaza sa fie rechemate la service, la scurt timp dupa descoperirea unui nou dispozitiv de manipulare a emisiilor poluante ale automobilelor echipate cu motoare diesel, transmite Reuters, informeaza AGERPRES…

- Planurile Uniunii Europene de reducere cu 35% a emisiilor de CO2 ale autovehiculelor noi pana in 2030 reprezinta o amenintare pentru Germania, unde industria auto are un rol important in economie, a avertizat miercuri Asociatia Producatorilor Germani de Automobile (VDA), transmite Reuters.…

- Constructorii germani de automobile ar putea oferi vouchere pentru modernizarea vehiculelor echipate cu motoare diesel proprietarilor de autovehicule afectati de interdictiile de circulatie, potrivit unui articol publicat vineri in cotidianul Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), preluat de Reuters.…

- Mercedes-Benz va dezvalui modelul sau de masina SUV electrica, prin lansarea acestuia marcandu-se inceputul „asaltului” nemtilor asupra companiei lui Elon Msuk, Tesla, care are pozitia dominanta in ceea ce priveste vehiculele electrice, scrie Reuters. Piata masinilor electrice se dezvolta,…

- Toyota Motor va investi 500 de milioane de dolari in Uber Technologies, pentru a colabora la dezvoltarea de automobile autonome, intr-o incercare de a recupera decalajul fata de companiile concurente pe o piata extrem de competitiva. Acordul dintre Toyota si Uber aprofundeaza relatiile existente…