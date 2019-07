Aurora Băicoi a participat la Turneul Final la rugby U14 Petre Apostol La Sacele, pe terenul Precizia, a avut loc Turneul Final din cadrul Campionatului National de MiniRugby U14, la care a fost prezenta si echipa de la CS Aurora Baicoi. In urma partidelor disputate, campioana nationala la aceasta categorie de varsta a fost echipa ACS Soimii Bucuresti, care a invins in finala, la lovituri de picior asezate (3-3 la finalul timpului de joc), cu 3-2, pe CSS Gura Humorului. Pe locul trei s-a situat CSU Arad. CS Aurora Baicoi a incheiat pe ultima pozitie Grupa C, ratand calificarea in semifinale, insa a evoluat in faza pentru locurile 5-8, situandu-se in… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

