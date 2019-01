Aurel Vainer decorat cu Medalia de Onoare de Forumul Democrat al Germanilor

Stiri pe aceeasi tema

- Anul 2018 a adus, pe langa conflicte si scandaluri politice, si evenimente pozitive. Liviu Dragnea si-a vazut fiul casatorit, iar Traian Basescu a devenit bunic pentru a patra oara, dupa ce fiica sa, Elena Basescu, a nascut o fetita. Si Elena Udrea, fugita din tara dupa condamnarea sa, a devenit mama,…

- Companii 8 startup-uri intra in runda a doua a programului Techcelerator si vor primi cate 25.000 euro de la GapMinder in schimbul a 6% din companie Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Roxana Rosu astazi, 10:20 0 Un numar de opt startup-uri au intrat in runda a doua a programului…

- Burse - Fonduri mutuale Sphera Franchise Group a inregistrat ieri cea mai mare crestere de cand este la bursa: 8,82% Tweet Print Mail Autor: Dan Grigore Ivan astazi, 00:02 0 Sphera Franchise Group (SFG), care administreaza peste 100 de restaurante KFC, Pizza Hut sau Taco Bell, a inregistrat…

- Eveniment Judetele din Romania care au devenit un magnet pentru investitori. Au atras peste 5 miliarde de euro investitii straine directe Tweet Print Mail Autor: Cristina Bellu astazi, 00:03 940 „Practic, acest sector este motorul dezvoltarii regiunii si, am putea spune, al intregii tari,…

- Companii PwC: Romania ocupa locul 49 din 190 intr-un top al sistemelor de impozitare, cu o rata de taxare de 40% si un timp de comformare de 163 de ore Secțiune susținuta de Tweet Print Mail Autor: Roxana Rosu astazi, 13:09 7 Romania ocupa locul 49 la nivel mondial intr-un clasament realizat…

- Investitii promise de Grupul Liberty House la Combinatului din Galați Siderurgist. Foto: wikimedia.org Peste 300 de milioane de euro este valoarea investitiilor pe care le promite Grupul Liberty House la Combinatului Siderurgic de la Galati dupa ce a convenit cu ArcelorMittal preluarea acestuia. …

- Pozitia Romaniei fata de politica europeana de coeziune Premierul Viorica Dancila.Foto: gov.ro. România considera ca politica europeana de coeziune trebuie sa ramâna si în viitor principalul mecanism de depasire a diferentelor de dezvoltare între tarile comunitare. …

- La INDAGRA va fi prezentat primul tractor suta la suta romanesc Miercuri se va deschide la Bucuresti cea de-a 23-a editie a Târgului INDAGRA 2018. Acesta este cel mai important eveniment agricol din România si e organizat pâna duminica la ROMEXPO. Acolo va fi prezentat în…