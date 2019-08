Stiri pe aceeasi tema

- Surse judiciare informeaza STIRIPESURSE.ro ca un cetatean de origine germana a fost retinut la Bucuresti de procurorii DIICOT care instrumenteaza dosarul copiilor exploatati, declansat marti.Sursele citate nu ofera alte detalii dar precizeaza ca la acest moment audierile continua in acest…

- Adnotat de „unchiul” Alexandrei Principalele idei din raportul Parchetului general, publicat in cazul disparițiilor de la Caracal: Procurorii au aflat de cazul disparitiei Alexandrei Maceseanu de la televizor, nu de la Politie, asa cum era normal. Astfel, pe 25 iulie, in jurul orelor 12:00, procurorul…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au dispus la data de 29.07.2019, prin rechizitoriu, trimiterea in judecata a inculpatului I.E.N. pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita și fals intelectual, precum și a inculpatului G.H.W. pentru savarșirea infracțiunii de dare…

- Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj a dechis o ancheta la Aparegio pentru comiterea infracțiunii de amenințare. Sesizarea a fost depusa de Ion Iliescu, un angajat al operatorului de apa și canal din județul Gorj care susține ca ar fi primit amenințari de la o angajata a societații . Ion Iliescu…

- Asociatia Tineri Parteneri pentru Dezvoltarea Societatii Civile, care a organizat o tabara pentru copii in Tokyo, a fost sanctionata de Ministerul Turismului cu suma de 50.000 de lei, in urma autosesizarii, pentru ca niciun reprezentant al acesteia nu s-a prezentat la sediul institutiei in urma invitatiei…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Targu-Jiu a deschis un dosar penal in rem pentru savarsirea infractiunii de inselaciune in cazul copiilor romani blocati pe aeroporturi din strainatate. "La data de 27.06.2019, organele de urmarire penala din cadrul IPJ Gorj - Serviciul de Investigare a Criminalitatii…

- Procurorii targujieni și polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Gorj au deschis un dosar penal pentru savarșirea infracțiunii de inșelaciune, in cazul taberelor organizate in afara țarii de Asociația Tineri Parteneri pentru Dezvoltarea Societații Civile.

- Ministerul Turismului va sesiza Politia pentru a deschide o ancheta in cazul asociatiei care a organizat tabere in Japonia pentru cateva zeci de copii pe care i-a abandonat acolo, se arata intr-un comunicat al ministerului.Din dispozitia ministrului Turismului, Bogdan Trif, doua echipe de…