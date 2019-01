Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane (doua din București și una din Braila) aflate in munții Fagaraș au cerut ajutor sambata dupa amiaza, printr-un apel la 112, din cauza epuizarii fizice. Șase jandarmi montani din cadrul Postului de Jandarmi Montan Sambata, impreuna cu patru salvamontiști au plecat in cautarea lor. „Cele…

- Potrivit unei informari postate pe Facebook de formatiunea Salvamont Cheia-Ciucas, patru salvatori montani intervin, duminica, pentru recuperarea a doi turisti rataciti in zona Creasta Gropsoarele Zaganu, in nordul judetului Prahova. La ora transmiterii acestei stiri, actiunea este in desfasurare.…

- Doi turisti s-au ratacit duminica in zona Saua Tigailor din Muntii Ciucas, patru salvatori montani deplasandu-se in zona in care acestia au dat indicatii ca s-ar afla. "Actiune in derulare pentru recuperarea a doi turisti rataciti in zona Saua Tigailor. Patru salvatori montani - Andi, Dragos, Cristi…

- Serviciul Public Judetean Salvamont-Salvaspeo Alba a recuperat doua persoane ratacite in afara zonei schiabile Arieșeni-Vartop. Acestea se abatusera de la traseu, intr-o zona cu zapada foarte mare și se aflau in condiții grele: intuneric, frig și ninsoare abundenta. Potrivit salvatorilor montani, solicitarea…

- Doi turisti s-au ratacit vineri seara in afara zonei schiabile Arieseni-Vartop, la limita dintre Alba si Bihor, ei reusind sa revina la partie pe baza recomandarilor facute telefonic de catre salvamontistii care au plecat in cautarea lor. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, Serviciul…

- Sase turisti din Bucuresti, intre care trei copii, au fost recuperati, vineri seara, de jandarmii montani din Prahova, dupa ce s-au ratacit pe traseul Valea Stanii – Cabana Ciucas, din cauza ca s-au abatut de la traseul marcat.

- Salvamontiștii din Sibiu intervin, luni seara, pentru a salva doi turiști maghiari, care au ramas blocați intre stanci, in zona Varfului Negoiu, din Munții Fagaraș, dupa ce au parasit drumul marcat, informeaza mediafax. Șeful Salvamont Sibiu, Adrian David, a declarat, luni seara, ca cei doi…

- Salvamontistii din Sibiu intervin, luni seara, pentru a salva doi turisti maghiari, care au ramas blocati intre stanci, in zona Varfului Negoiu, din Muntii Fagaras, dupa ce au parasit drumul marcat.