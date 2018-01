Stiri pe aceeasi tema

- „Marti, 16.01.2017, Fundatia pentru Apararea Cetatenilor impotriva Abuzurilor Statului a avizat nefavorabil in plenul Consiliului Economic si Social proiectul Ordonantei de Urgenta nr. 116/2017 privind unele masuri bugetare. In opinia FACIAS, proiectul incalca nu doar Constitutia, ci si principiile…

- Fostul președinte al PSD, Mircea Geoana face o analiza a riscurilor pe care le travereaza Romania in 2018. Geoana atrage atenția ca aceasta criza din PSD ar putea conduce inclusiv la pierderea guvernarii de catre PSD și atrage atenția ca ”Trabantul sa nu devina trotineta”.Citește și: SURSE…

- Femeia nu era vaccinata antigripal și avea mai multe boli, scrie libertatea.ro. In perioada 25 – 31 decembrie 2017 au fost inregistrate 30 de cazuri de gripa. In aceeași perioada au fost raportate 5 cazuri de infecții respiratorii acute severe, potrivit Centrului Național de Prevenire și Control…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) avertizeaza ca in unele cazuri aceasta boala respiratorie contagioasa, cauzata de viruși gripali, poate conduce la complicații severe și deces. OMS transmite ca cel mai eficient mod de a preveni gripa este prin vaccinare. La finalul anului 2017,…

- UNICEF a denuntat joi ‘amploarea socanta’ a atacurilor carora le-au fost victime copiii in zonele de conflict din lume in anul 2017, transmite dpa, informeaza AGERPRES . Intr-un nou raport, UNICEF denunta dispretul ‘flagrant’ aratat de atacatori fata de legile internationale menite sa-i protejeze pe…

- Guvernul da unda verde pentru aducerea a 7.000 de muncitori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, potrivit unei Hotarari aprobate joi. Documentul prevede majorarea cu 1.500 de locuri a contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi, fata de cel stabilit pentru anul 2017. Astfel,…

- Cu toate ca, de obicei, gripa se manifesta ușor și majoritatea oamenilor se recupereaza rapid, Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) avertizeaza ca in unele cazuri aceasta boala respiratorie contagioasa, cauzata de viruși gripali, poate conduce la complicații severe și deces. De aceea, OMS arata ca…

- Specialiștii de la OMS arata ca vaccinarea ar trebui sa fie facuta cu prioritate de catre persoanele in varsta, femeile insarcinate, copiii mici și persoanele cu afecțiuni de sanatate, precum și de catre personalul medical, cei care sunt cei mai expuși la virusul gripal. In 2017, OMS susține…

- Cosmin Ghita, 28 de ani, care conduce din luna septembrie Nuclearelectrica (SNN), singurul producator de energie nucleara din Romania si cea mai performanta companie din indicele BET, a mai primit patru luni la carma companiei de 2,2 mld. lei, potrivit unei decizii a consiliului de administratie.…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu cu privire la absența imunoglobulinei de pe piața medicamentelor din Romania, semnalata de catre mass-media. Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 22, art. 34 și art. 49 din Constituția Romaniei privind dreptul la viața și la integritate fizica…

- Activitatea Uber nu este contestata doar in Romania. Curtea Europeana de Justitie trebuie sa decida, miercuri, daca aceasta este o firma de transport sau o aplicatie digitala. Activitatea companiei fondate in San Francisco, Statele Unite, a fost interzisa in Germania inca din 2015. Anul acesta, Uber…

- Am sa va relatez o istorie pe cât de dramatica, pe atât de reala, despre cum s-a insinuat statul paralel în sistemul de sanatate. Cum șantajeaza și cum ucide din dorința de a câștiga pe seama cetațenilor cât mai mulți bani. Și vorbim de miliarde de euro. Și pentru a intra…

- Unde ni sunt islamiștii? In martie 2015, surse care citau serviciile speciale americane anunțau ca in Siria cel puțin un cetațean roman era inrolat și lupta in randul milițiilor grupului sunnit terorist Stat Islamic (Daesh, ISIS). In 2016, un raport european confirma prezența unor voluntari romani,…

- Negocierile pe tema Brexit ar putea genera disensiuni intre tarile UE, afirma diplomati, in timp ce presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a facut apel la unitate, in contextul in care, noteaza Reuters, state precum Irlanda si Romania au prioritati diferite in relatia cu Marea Britanie.…

- Organizația Mondiala a Sanatații(OMS) recomanda ca, in sezonul gripal 2017-2018, 75% dintre persoanele in varsta sa fie vaccinate antigripal, pentru ca in randul acestora exista cel mai mare risc de boli grave și decese.Datele OMS arata ca in jumatate din țarile europene, printre care și in Romania,…

- Rolul furnizorului este de a cumpara energie, de a face managementul achizitiei si de a vinde la cel mai mic pret. Pretul depinde de comenzile pe care le are si de o structura a productiei care este si ea influentata de alti factori, explica Cristina Micu, membru board, Asociatia Furnizorilor de…

- Colegiul Medicilor din Romania (CMR) considera ca vaccinarea este un drept al copilului, necesar pentru a obtine cea mai buna stare de sanatate posibila, iar imunizarea reprezent- masura profilactica cu cel mai mare succes din istoria medicini. De aceea, medicii solicita adoptarea cat mai curand…

- Politistii de frontiera au depistat un nou grup, alcatuit din noua cetateni din Irak si Siria, care incercau sa intre clandestin in tara noastra dinspre Bulgaria, pe jos, pe la frontiera verde, in dreptul localitatii constantene Dumbraveni. In urma cu o saptamana, doi cetateni turci au fost arestati…

- Cele 65 de persoane - 31 de barbati, 24 de copii si 11 femei - din Irak, Afganistan si Pakistan, intentionau sa intre ilegal in Romania, fiind depistate, in noaptea de 27 spre 28 noiembrie, la bordul unui pescador, la o distanta de 34 kilometri fata de tarmul Romaniei, pe directia localitatii Eforie.…

- Starea de sanatate a romanilor s-a imbunatatit, dar speranta de viata la nastere continua sa fie printre cele mai mici din Uniunea Europeana. Asa arata cele mai recente statistici furnizate de Comisia Europeana.

- Peste 4.600 imigranti ilegali au solicitat acordarea unei forme de protectie internationala din partea statului roman, de la inceputul anului si pana in prezent, cei mai multi fiind din state precum Irak, Siria, Pakistan, Afganistan.

- In cursul saptamanii trecute, 65 de straini, care au fost depistați la bordul unei ambarcațiuni pe Marea Neagra, au cerut azil in Romania, conform Inspectoratului General pentru Imigrari (IGI). Polițiștii de imigrari au preluat, la sfarșitul saptamanii trecute, de la Poliția de Frontiera, 65 de persoane…

- "Echipa de control a DSPMB a constatat ca unitatea sanitara a respectat in mare masura termenele prevazute in Planul de conformare pentru anul 2017, stabilit in luna martie, la redeschiderea sectiei ATI din cadrul spitalului. In cadrul controlului efectuat de DSPMB, au fost recoltate 22 probe (15…

- Comentariile facute de Ilham Ahmed, un membru al filialei politice a Fortelor Democrate Siriene (SDF) sustinute de SUA, au fost aduse ca raspuns adus declaratiei administratiei americane, care a anuntat in weekend ca ar putea opri ajutorul militar trimis kurzilor. Statele Unite ar putea…

- Hyundai vrea sa lanseze patru modele 100% electrice si sase hibrizi in Europa, pana in anul 2020, potrivit lui Thomas Schmid, directorul de operatiuni al companiei. 0 0 0 0 0 0 Hyundai are planuri mari privind dezvoltarea activitatii sale pe piata europeana. Asiaticii pregatesc lansarea…

- "Un caz din 300 de persoane externate este considerat infectie asociata asistentei medicale. Din datele preliminare ale acestui studiu, arata ca avem 2,6 pacienti cu infectii asociate asistentei medicale la fiecare 100 de pacienti din spitale. Trebuie sa incercam sa imbunatatim capacitatea de diagnostic…

- Se estimeaza ca dintre cele 700.000 de decese anuale la nivel global, datorate strict rezistenței antimicrobiene, 25.000 au loc in Europa, cu un cost de 1,5 mld euro pe an. Rata mortalitații datorata RAM poate fi semnificativ ameliorata, insa necesita atenție și coerența decizionala„arata Senatorul…

- In primele noua zile ale lunii noiembrie a.c., subunitațiile Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba au intervenit pentru stingerea a zece incendii care au avut drept cauza probabila de incendiu coșurile de fum necurațate sau neprotejate corespunzator fața de materialele…

- Trupa 'paper magik', care va reprezenta Romania, in 2018, la Campionatul Mondial Global Battle of the bands (GBOB), va susține sambata un concert caritabil, banii stranși urmand a fi folosiți pentru dotarea Secției de neurologie a Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii "Marie Curie".…

- Tarik Jadaoun, un islamist belgian considerat succesorul lui Abdelhamid Abaaoud, unul dintre liderii celulei teroriste care a comis atentatele din Franta in noiembrie 2015, a explicat in cursul interogatoriilor desfasurate in Irak cum a ajuns in Siria, unde a devenit membru al retelei teroriste sunnite…

- La intalnirea de la Vila Lac participa liderul PSD, Liviu Dragnea, premierul Mihai Tudose si membri ai Guvernului.Surse social-democrate spun ca este vorba despre o petrecere data de premierul Mihai Tudose, a carui onomastica este miercuri. Miercuri, Guvernul va adopta, prin Ordonanta de…

- Gripa este o afectiune grava, care poate duce la spitalizare si, uneori, chiar la deces. Vaccinul antigripal ofera cea mai buna protectie impotriva gripei sezoniere si reduce semnificativ raspandirea virusurilor gripale. "Vaccinarea antigripala este recomandata fiecarui sezon. Din nefericire,…

- La momentul actual, acesta se afla la comisiile permanente ale Camerei Deputatilor, pentru rapoarte si avize. Deputatul PNL Glad Varga declara ca sustine vaccinarea, aceasta fiind benefica, dar aceasta nu trebuie impusa. „Pentru ca o lege sa poata fi respectata, obiectul ei trebuie mai intai sa fie…

- Predicțiile despre un cutremur apocaliptic care va provoca un tsnuami de proporții pana la finalul anului 2017, au provocat panica in 11 state din Asia. Un medium care pretinde ca are o “percepție extrasenzoriala” a trimis o scrisoare primului-ministru indian, Narendra Modi, prin care avertizeaza asupra…

- Anuntul cu privire la eliberarea fostilor lideri catalani a fost facut de catre Parchetul din Bruxelles. Pe parcursul zilei de duminica, cei cinci fosti lideri ai Guvernului catalan s-au predat autoritatilor din Belgia, dupa ce o instanta din Madrid a emis un mandat european de arestare…

- Romania ar putea primi, in 2018, 40 de refugiați sirieni care acum se afla pe teritoriu Turciei. Cota este prevazuta in nota de fundamentare a unui proiect de hotarare a Ministerului de Interne. Romania ar urma sa primeasca anul viitor 40 de refugiați sirieni aflați acum in custodia Turciei. Masura…

- Proiectul de hotarare a Guvernului vine in completarea Hotararii Guvernului nr. 1596/2008 privind relocarea refugiatilor in Romania si are ca scop stabilirea cotei de relocare corespunzatoare anului 2018, respectiv 40 de refugiati sirieni aflati provizoriu in Turcia. Potrivit proiectului,…

- Președintele SUA, Donald Trump, a ridicat joi criza dependenței de opiacee la rangul de stare de "urgența a sanatații publice" și a promis ca va eradica acest flagel in SUA care ucide aproape 150 de americani zilnic, relateaza AFP. Președintele american intenționase…

- In raportul sau anual privind aceasta boala, Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a estimat ca rujeola a ucis 90.000 de persoane in 2016. "Este prima data cand numarul anual al deceselor cauzate de rujeola a scazut sub 100.000", a menționat OMS intr-un comunicat, alaturi de alte agenții…

- Vaccinarea antigripala va incepe in curand Ministrul sanatatii, Florian Bodog, a anuntat ca vaccinarea antigripala va începe în cel mai scurt timp, o prima transa, de 20.000 de doze de vaccin, ajunsa în România, fiind directionate catre Directiile de Sanatate Publica.…

- "Legea vaccinarii a fost o aventura pentru toti care au lucrat la ea. Dupa cum stiti, a fost foarte multa presiune publica asupra echipe din minister care a lucrat. Dupa cum ati vazut ieri, legea a fost adoptata cu 99,9%, pentru ca am avut o singura abtinere si 99 de voturi", a spus ministrul Sanatatii,…

- O delegatie a filialei de Cruce Rosie din Modena, Italia, s-a aflat luni la Arad. Vizita italienilor este rod al parteneriatului de sase luni pe care acestia il au cu filiala judeteana de Cruce Rosie Arad. Iar beneficiari ai acestui parteneriat sunt aradenii. Un TIR cu produse sanitare a fost descarcat,…

- ”Vaccinarea este interventia medicala cu cel mai inalt grad de eficienta din istoria omenirii. Vaccinarea a fost a fost introdusa pentru prima data in 1896 impotriva variolei. Variola a secerat la vremea respectiva peste 30 de milioane de suflete. In 1977, in urma introducerii acestui vaccin, variola…

- Președintele american Donald Trump a prezis deschiderea unei ere de tranziție spre pace in Siria, cu implicarea diplomatica a Statelor Unite, apreciind ca alungarea jihadiștilor din Raqqa anunța, in opinia sa, "sfarșitul califatului Statului Islamic", relateaza France Presse. "Odata…

- 350 de specialisti din domeniul educatiei, al sanatatii si arhitecti, romani si straini s-au intalnit ca sa gaseasca solutii pentru spațiile unde actul educațional si cel medical sa se desfasoare cat mai bine. Șerban Țiganaș, președintele Ordinului Arhitecților din Romania: E vorba de viitor, de proiectia…

- "Pe mine ma ingrijoreaza atitudinea președintelui, a unor ambasadori straini acreditați la București, care viseaza de dimineața pana seara, au fetișuri din astea pe care nu le mai lasa, ca vorbesc numai de corupție. Cand tu, ambasador al unei țari libere și democratice, vezi aceste incalcari ale…

- Pacienții din România nu beneficiaza de aceleași scheme terapeutice precum aceia din țarile UE mai dezvoltate, a declarat ministrul Sanatatii, Florian Bodog, citat de Agerpres. "Nu beneficiem de aceleași tipuri de tratamente, de aceleași scheme terapeutice — sa spunem —…

- Miniștrii de interne din țarile G7 (grupul principalelor state industrializate ale lumii) se reunesc joi și vineri in insula italiana Ischia (sud) pentru a discuta despre amenințarea pe care o reprezinta pentru țarile lor combatanții straini, dupa caderea mai multor bastioane jihadiste in Siria și…