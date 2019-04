Stiri pe aceeasi tema

- Atentie, soferi. Vezi ce se intampla daca filmezi un incident in trafic si cand e inutila proba video Poliția ii poate sancționa pe șoferi pentru incalcare regulilor de circulație doar pe baza unor filmari realizate cu camera video de pe bord. Dar, nu tot ce trimiți tu polițiștilor poate fi luat in…

- Nu mai puțin de 568 de sanctiuni au fost aplicate de politistii rutieri pentru neregulile constatate in trafic in week-end. Politistii au scos din trafic 12 conducatori auto care se aflau sub influenta bauturilor alcoolice. In cadrul actiunilor desfasurate in trafic in perioada 29 – 31 martie a.c. de…

- Autoritatile maghiare au informat Politia de Frontiera romana ca incepand cu data de 14.03.2019, ora 23:00 ora Romaniei , pana in data de 15.03.2019, ora 23:00 ora Romaniei si din 16.03.2019, ora 23:00 ora Romaniei , pana in data de 17.03.2019, ora 23:00 ora Romaniei , circulatia rutiera pe teritoriul…

- Circulația rutiera de pe strada Mihai Eminescu, segmentul strazilor: București – 31 August 1989, este sistata, in legatura cu efectuarea lucrarilor de reparație a sistemului de canalizare.

- Atenție mare pentru proprietarii care dețin aceste marci de mașini! Un numar important de autoturisme sunt chemate in service pentru reparații vitale. Campania de retragere este la nivel global, dar este vizata și Romania.

- Presemnalizarea dispozitivelor radar instalate pe autovehicule stationare sau pe suportii amenajarilor rutiere si a dispozitivelor radar tip pistol aduce atingere prevederilor constitutionale si afecteaza ... The post Atenție șoferi! CCR a decis ce se intampla cu panourile care anunța unde se afla radare…

- Potrivit legii din Romania, soferii sunt obligați sa aiba automobilul echipat cu anvelope de iarna daca circula pe o șosea acoperita de zapada, gheața... The post Atenție șoferi! Potrivit Codului Rutier din 2019, poliția poate sa iți dea amenda, chiar daca ai cauciucuri de iarna și lanțuri! appeared…

- Politistii din Gherla au organizat si desfasurat o noua actiune de impunere a respectarii legislatiei rutiere in randul participantilor la trafic. Dupa acțiunea de luni, in urma careia mai mulți șoferi au ramas pe jos, a doua zi o alta serie de participanți la trafic au fost prinși in timp ce incalcau…