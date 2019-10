Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Susanu, șeful Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Timiș, va cere atenție sportia la jucarii, in aceasta perioada premergatoare sarbatorilor. Cei de la Protecția Consumatorilor au dat amenzi și vor continua sa faca acest lucru… Au amendat și reprezentanții unui depozit din Lugoj…

- Reprezentanții Protecției Consumatorilor au derulat controale, in ultima perioada, la depozite de jucarii și diferiți importatori și au aplicat amenzi in valoare totala de 26.000 de lei. Au fost amendați și reprezentanții unui depozit din Lugoj. Sorin Susanu, șeful Comisariatului Regional pentru…

- Inspectorii ANPC au intreprins 41 de actiuni de control in data de 22 septembrie in vechea Hala Obor, unde au aplicat 62 de amenzi in valoare de peste 700.000 de lei si au retras definitiv de la comercializare produse alimentare in valoare de 60.000 de lei, potrivit unui anunt al autoritatii.In…

- Au fost aplicate sanctiuni pentru lipsa autorizatiilor de functionare prevazute de lege si comert in zone neautorizate. O firma s-a ales cu activitatea suspendata in urma neregulilor constatate. Citeste mai mult: adev.ro/px036z

- O „situație extrem de grava” a fost gasita de angajați ai Protecției Consumatorilor in bucatariile unor restaurante din Lugoj. Inspectorii au fost in control, au dat amenzi și au suspendat activitatea in unele cazuri. Au gasit mizerie și produse expirate, iar imaginile vorbesc de la sine. Sorin Susanu,…

- Șeful Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor Timiș, Sorin Susanu, a postat pe pagina sa de Facebook imagini foto și video de la controlul de sambata, facut in bucatariile unor restaurante din Lugoj. Se pot observa produse cu mucegai pe ele, vase nespalate, mizerie pe bancurile de…

- Finalul lunii iulie a venit cu amenzi pentru soferii care au incalcat regulile de circulatie in timp ce conduceau pe raza municipiului Sighetu Marmatiei sau pe D.N. 19, Sapanta – Campulung la Tisa. Actiunile organizate ieri de politisti pe aceste tronsoane de drum au vizat prevenirea si combaterea principalelor…

- Amenzi in valoare de peste 110.000 de lei au fost aplicate de politistii ialomiteni vineri, 19 iulie, in cadrul unei razii pentru depistarea soferilor care conduc autoturisme sub influenta consumului de substante psihoactive. In timpul controalelor, conform IPJ Ialomita, au fost constatate si aplicate…