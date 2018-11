Stiri pe aceeasi tema

- O femeie a declansat explozibilul pe care il avea asupra sa, sambata, in apropierea unui post de politie din Groznii, capitala republicii Cecenia, din sudul Federatiei Ruse, dar nimeni altcineva nu a fost ucis...

- 'O tanara neidentificata s-a aruncat in aer cu explozibilul pe care il avea asupra sa, la periferia orasului Groznii', a declarat Apti Alaudinov, ministrul de interne interimar al Ceceniei. Explozia, care nu a produs victime, a avut loc in apropierea unui post al politiei cecene in nord-vestul orasului,…

- Reteaua terorista Stat Islamic a revendicat atacul comis vineri asupra unui autobuz aflat in apropierea unei manastiri din Egipt, in urma caruia cel putin sapte persoane de religie crestina si-au pierdut viata, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- O explozie puternica, provocata de o islamista care s-a aruncat in aer, a avut loc luni in centrul orasului Tunis, anunta surse din cadrul serviciilor de securitate tunisiene, scrie mediafax.ro.

- Un om a a murit si alti peste 30 au fost raniti in explozia unei bombe in timpul ceremoniilor prilejuite de cea de-a 61-a aniversare a infiintarii orasului Isulan, in sudul Filipinelor, au anuntat autoritatile, citate de AFP. Revendicat de gruparea Stat Islamic (SI), atentatul este al doilea comis in…

- O serie de atacuri a vizat luni politia din Cecenia, in Caucazul rus, facand mai multi raniti in randul fortelor de ordine, dar autorii lor au fost 'neutralizati', a anuntat liderul cecen Ramzan Kadarov, in timp ce gruparea jihadista Statul Islamic a revendicat aceste atacuri intr-un comunicat difuzat…

- Mai multe atacuri au vizat luni poliția in doua zone din Cecenia, in Caucazul rusesc, soldate cu mai mulți raniți in randul forțelor de ordine, a anunțat liderul cecen Ramzan Kadirov, care a precizat ca atacatorii au fost „neutralizați”, scrie AFP.