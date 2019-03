Atacurile armate din Noua Zeelandă: Australianul Brenton Tarrant, care a călătorit şi în România, a fost acuzat de crimă In camasa alba rezervata detinutilor si cu catuse, fostul instructor de fitness si militant asumat de extrema-dreapta a ascultat impasibil acuzatiile ce i-au fost aduse. El nu a solicitat sa fie eliberat pe cautiune si va ramane in inchisoare pana la urmatoarea aparitie in fata instantei, prevazuta sa aiba loc pe 5 aprilie. Accesul publicului la audiere ce a avut loc la Tribunalul districtual din Christchurch a fost restrictionat ca urmare a riscului sporit de securitate. "Desi se confrunta in prezent cu o singura acuzatie, ii vor fi aduse si altele", a declarat comisarul de politie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

