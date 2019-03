Stiri pe aceeasi tema

- Dupa protestul de saptamana trecuta al Actorilor de la Teatrul National din Bucuresti, vineri seara a fost randul artistilor de la Teatrul de Comedie din Capitala sa iasa in strada, in semn de solidaritate cu magistratii care, de doua saptamani deja, protesteaza fata de modificarea legilor justitiei,…

- Distribuitorul de energie E-Distribuție Muntenia a investit 24,35 milioane de lei in construcția a doua noi linii electrice subterane de inalta tensiune in București, pentru a spori capacitatea rețelei și a imbunatați calitatea serviciului de distribuție și siguranța in alimentarea cu energie electrica…

- Un barbat 30 de ani a fost omorat, sambata noapte, in timp ce traversa o strada din București, fiind lovit de un autoturism. Potrivit polițiștilor, șoferul a fugit de la locul accidentului, iar din primele cercetari, victima ar fi fost lovita pe trecerea de pietoni.„In jurul orei 4.40, la…

- Operatorii ieseni de taxi vor protesta astazi, in acelasi timp cu cei din Bucuresti, Timisoara, Brasov, Bacau etc., impotriva „ilegalitatilor" practicate de platformele de tip Uber. Daca, in Capitala, aproximativ 2.000 de autovehicule sunt asteptate sa blocheze Piata Victoriei intre orele 9 si 15, la…

- Vremea in Bucuresti, 1 februarie 2019. Potrivit meteorologilor, in Capitala temperaturile vor creste atat pe timpul zilei, cat si pe timpul noptii. Citeate prognoza meteo completa pentru ziua de vineri.

- Vremea va fi in general inchisa in Capitala in orele urmatoare, iar incepand de joi seara si pe parcursul noptii va ninge, temporar ninsoarea va fi moderata cantitativ si se va depune strat nou de zapada a carui grosime va fi in medie de 12...16 cm in dimineata zilei de vineri, informeaza...

- Mii de oameni au iesit in mars, aseara, in Capitala si in mari orase din tara, pentru a cinsti memoria celor care au murit in Decembrie ‘89. Romanii au vorbit despre principiile și valorile obtinute atunci si au criticat puterea actuala.

- Peste 360 de utilaje si 425 de operatori au actionat, pe parcursul noptii de vineri spre sambata, pentru deszapezirea principalelor artere din Bucuresti, urmand sa fie curatate si cele secundare. Potrivit Primariei Capitalei, in acest moment traficul se desfasoara in conditii normale de iarna.Potrivit…