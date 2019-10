Presedintele PSD Neamt, Ionel Arsene, a declarat joi, intr-o postare pe pagina sa de facebook, ca a avut incredere pana in ultimul moment ca PSD va reusi ''evitarea aruncarii Romaniei intr-o criza politica din cauza unui presedinte mofturos''. Liderul PSD Neamt a catalogat situatia actuala ca fiind ''o degringolada periculoasa''. ''Interesele obscure si meschine, cele care isi doresc ca drujbele sa huruie mai tare in padurile Romaniei, asfaltul sa reintre in pamant iar o halca din Portul Constanta sa se piarda in mare, au fost mai puternice, iar votul minciunii…