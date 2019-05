Armistiţiu între Fâşia Gaza şi Israel, mediat de Egipt. Bilanţul bombardamentelor Luptele au inceput vineri si au atins apogeul duminica. Atunci, rachete lansate din Gaza a ucis patru civili in Israel, iar drept raspuns, raidurile aeriene ale israelienilor au ucis 19 palestinieni, peste jumatate din ei fiind civili. Printre acestia s-au numarat insa si opt militanti si un comandant Hamas. Oficialii israelieni nu au comentat cu privire la un armistitiu. Armata israeliana a informat ca peste 600 de rachete si alte proiectile – peste 150 dintre ele fiind interceptate de sistemul anti-racheta al Israelului Iron Dome – au fost lansate catre orasele si satele sudice… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

