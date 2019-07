O aeronava de supraveghere a Armatei SUA monitorizeaza situatia din Stramtoarea Hormuz, dupa ce Gardienii Revolutiei au sechestrat un petrolier britanic.. Mai mult, toate navele americane aflate in zona sunt in alerta. „Avem o aeronava de patrulare in spatiul aerian international din zona, pentru a monitoriza situatia din Stramtoarea Hormuz” Earl Brown, purtator de cuvant al Comandamentului Central al Statelor Unite: De asemenea, armata Statelor Unite a transmis ca este in legatura cu toate navele americane aflate in zona, care sunt deja in alerta, relateaza Mediafax, care citeaza Euronews. Presedintele…