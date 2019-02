Ariana Grande lanseaza albumul „thank u, next” Dupa ce a tinut o lume intreaga cu sufletul la gura, superstarul Ariana Grande lanseaza cel de-al cincilea album de studio, „thank u, next”. Daca pana acum Ariana si-a obisnuit fanii cu un nou album la fiecare doi ani (2014, 2016, 2018), de data aceasta artista pare ca este mult mai dedicata muzicii si, la nici 6 luni de la albumul “Sweetener”, ea lanseaza un nou material, “thank u, next”. „thank u, next” reuneste single-urile de succes – “imagine”, “thank u, next” si “7 rings”, dar si alte noua piese originale, care completeaza in mod magistral povestea noului material. De la piese inovatoare… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ariana Grande, de 25 de ani, si-a lansat, astazi de dimineata, mult anticipatul album ”Thank U, Next”, inspirat de o serie de incidente traumatice pe care artista le-a trait in ultimele sase luni, informeaza Press Association. In octombrie, Grande si-a ...

- Ariana Grande si-a lansat mult anticipatul album ''Thank U, Next'' la prima ora a zilei de vineri, informeaza Press Association. Albumul a fost extrem de asteptat de fani, dupa ce artista pop, in varsta de 25 de ani, lansase numeroase aluzii la acesta in ultimele saptamani…

- Luis Fonsi, castigatorul a 5 premii Latin Grammy si creatorul hit-ului „Despacito”, lanseaza albumul „Vida”, un material complex, ce marcheaza evolutia muzicala si, de ce nu, personala a renumitului artist portorican. „Vida” se lanseaza la o saptamana dupa marea lansare a piesei „Sola”, disponibila…

- Dupa ce a tinut o lume intreaga cu sufletul la gura, superstarul Ariana Grande anunta lansarea celui de-al cincilea album de studio, „thank u, next”. Daca pana acum Ariana si-a obisnuit fanii cu un nou album la fiecare 2 ani (2014, 2016, 2018), de data aceasta artista pare ca este mult mai dedicata…

- Ariana Grande a dezvaluit data lansarii noului sau album "Thank U, Next", informeaza Press Association. Vedeta pop americana a impartasit fanilor lista de melodii a noului album pe Instagram, anuntand totodata data de lansare a acestuia: 8 februarie. Albumul contine 12 melodii,…

- Ariana Grande a dezvaluit data lansarii noului sau album "Thank U, Next", informeaza Press Association, potrivit Agerpres. Vedeta pop americana a impartasit fanilor lista de melodii a noului album pe Instagram, anuntand totodata data de lansare a acestuia: 8 februarie. Albumul contine…

- Ariana Grande continua sirul lansarilor surprinzatoare si total neasteptate. Dupa ce a lansat albumul Sweetener credeati ca se va opri aici? Artista a continuat sa lanseze piese pe banda rulanta si, la 2 saptamani diferenta de la lansarea videoclipului “thank u, next”, Ari ofera publicului balada sa,…

- Ariana Grande recreaza un segment clasic din comediile mileniale in videoclipul piesei „Thank U, Next”. Materialul vizual care insoteste piesa este regizat de catre Hannah Lux Davis si aduce impreuna prieteni apropiati ai Arianei, precum Troye Sivan si Liz Gillies, dar si cateva staruri cunoscute pentru…