Stiri pe aceeasi tema

- FCSB și Dunarea Calarași vor juca duminica, de la ora 21:00, intr-un meci din etapa a 9-a. Partida va fi liveTEXT și FOTO pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport, TV Telekom Sport și LookTV. Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre duelul cu formația antrenata de Dunarea Calarași și a spus ca daca…

- Sepsi – Voluntari este meciul de deschidere al etapei a 9-a din Liga 1 Betano. Partida incepe la ora 18:00 si poate fi urmarita pe Digi Sport, Telekom Sport si Look TV. www.prosport.ro transmite meciul in format live text.

- Klaus Iohannis a participat astazi la o actiune de strangere a gunoiului alaturi de membrii miscarii Let 39;s Do It, Romania Actiunea a avut loc in padurea din Cernica, judetul Ilfov. Impreuna cu tinerii de la Let 39;s Do It, Romania , in efortul lor de a pastra natura fara gunoaie si deseuri. Romania…

- Sparta Praga s-a impus pe teren propriu in fața celor de la Dukla Praga, scor 2-0, și ramane neinvinsa dupa 7 etape in Cehia. Convocarile primite de la Cosmin Contra pentru dubla cu Serbia și Muntenegru le-a oferit moral lui Florin Nița, Alexandru Chipciu și Nicolae Stanciu. Avandu-l alaturi printre…

- Partida Dinamo – FC Viitorul, din etapa a IV-a a Ligii I, se va disputa, luni, 13 august, de la ora 21.00, conform programului anuntat de LPF. Programul etapei a IV-a este urmatorul: Vineri, 10 august Ora 21.00 FC Botosani – AFC Astra Giurgiu Sambata, 11 august…

- Universitatea Craiova l-a dezamagit pe acționarul clubului, Mihai Rotaru: ”Din pacate, eu nu am varianta de a-mi rupe abonamentul”. Actionarul clubului de fotbal Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, sustine intr-o scrisoare deschisa publicata pe site-ul oficial al gruparii ca nu si-a revenit nici acum…

- Polițiștii din Ilfov s-au autosesizat in urma apariției pe OLX a unui anunț in care un barbat a pus spre vanzare un obuz. Proiectilul a fost identificat la locul de munca al barbatului, la sediul Rosal din Sectorul 3.Zona este izolata, fiind așteptata echipa de dezamorsare. Persoana…