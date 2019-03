Aradenii produc pagube anuale de aproape 100.000 euro in tramvaie, autobuze si statii

Stiri pe aceeasi tema

- Compania de Transport Public (CTP) Arad se confrunta cu distrugeri tot mai mari in tramvaie si autobuze, pagubele ajungand la 100.000 de euro intr-un an, iar pentru a repara cele aproximativ 100 de scaune vandalizate de calatori in fiecare luna, a fost infiintata o sectie speciala de tapiterie. Directorul…

- Toate cele 259 de autobuze si tramvaie ale companiei iesene de transport au fost dotate cu dispozitive pentru conectarea la internet wireless, contractul incheiat pe un an cu o companie de telefonie ridicandu-se la 125.000 de lei potrivit news.roPotrivit primariei iesene, dotarea celor 259…

- Locatarii din cartierul Aviație vor un transport public civilizat. Pana in anul 2017 nu a existat niciun mijloc de transport in comun pentru aceasta zona. De fapt, in campania electorala din anul 2012, un fost deputat le promitea cetațenilor din zona Aviație ca vor beneficia de un traseu de microbuz.…

- Mai multi angajati si utilaje intervin la deszapezire si intretinerea caii de rulare. Traficul ingreunat si mai multe incidente au dus la cresterea timpilor de asteptare in statii. La ora 7, traseele erau deservite de 141 de mijloace de transport, mai exact 91 de autobuze, 49 de tramvaie si 1 microbuz.…

- Mii de ieseni au petrecut noapte dintre ani in Piata Palatului Culturii, acolo unde au asistat la un foc de artificii si au ascultat muzica mai multor artisti in voga. Pe scena amplasata in fata Palatului Culturii din Iasi au urcat Saragossa Band (recital de 90 minute), Bosquito si Ovidiu Lipan Tandarica…

- Un scandal de coruptie legat de achizitia de tramvaie, troleibuze si autobuze pentru societatea de transport public a capitalei Letoniei, Riga, a adus administratia acestui oras in pragul falimentului, relateaza duminica agentia EFE, potrivit agerpres.ro.citește și: ALERTA Plan ROȘU de intervenție:…

- Acestea se refera la transformarea Pietei Cetate dupa modelul pietei din Rogerius, la achizitia de autobuze noi si la cateva pachete de investitii in spitalele oradene. „Antreprenoriat” Proiectul Pietei Cetate are cea mai mare cofinantare necesara. Valoarea bugetului aferent Oradiei e de 6.532.092…

- CTP Cluj - Programul de Craciun 2018 și Revelion 2019 al autobuzelor, troleibuzelor și tramvaielor - Compania de Transport Public (CTP) Cluj a dat publicitații programul pe care il vor avea mijloacele de transport in comun in zilele de sarbatoare, 24.12.2018 – 02.01.2019.In ziua de 24.12.2018 – Ajun…