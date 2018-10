Stiri pe aceeasi tema

- Compania Google a anunțat ca se retrage de la o conferința privind investițiile, ce se va desfașurat in Arabia Saudita, dupa ce mai multe companii au luat aceasta decizie pe fondul dispariției jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax.Presiunea…

- Donald Trump a anuntat de asemenea ca il 'trimite imediat' pe secretarul de stat Mike Pompeo in Arabia Saudita pentru a vorbi direct cu regele Salman, conform dpa. 'Tocmai am vorbit cu regele Arabiei Saudite care spune ca nu stie ce s-ar fi putut intampla cu 'cetateanul nostru saudit'',…

- O echipa formata din investigatori din Turcia si Arabia Saudita vor perchezitiona consulatul turc la Istanbul, luni, ca parte a anchetei privind disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, a informat o sursa diplomatica din Turcia, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Arabia Saudita inca nu coopereaza in ancheta privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi la consulatul din Istanbul si trebuie sa le permita anchetatorilor turci sa intre in cladire, a declarat sambata ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu, transmite AFP. ''Inca nu am vazut…

- Companii majore producatoare de arme americane au transmis administratiei Trump ca sunt preocupate ca congresmenii infuriati de disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi in Turcia vor bloca viitoarele acorduri de vanzare de armament cu Arabia Saudita, a declarat vineri pentru Reuters un oficial american…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni la Budapesta ca oficialii sauditi trebuie sa dovedeasca faptul ca jurnalistul Jamal Khashoggi, care a disparut saptamana trecuta dupa ce a intrat in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, a iesit sau nu din cladirea

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni la Budapesta ca oficialii sauditi trebuie dovedeasca faptul ca jurnalistul Jamal Khashoggi, care a disparut saptamana trecuta dupa ce a intrat in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, a iesit sau nu din cladirea reprezentantei diplomatice,…

- Politia turca este de parere ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi, dat disparut marti la Istanbul, a fost ucis la consulatul tarii sale, a facut cunoscut o sursa apropiata guvernului de la Ankara, citata de AFP. "Politia este de parere in primele sale concluzii ca jurnalistul s fost ucis la consulat…