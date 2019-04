Stiri pe aceeasi tema

- Cei patru copii ai jurnalistului Jamal Khashoggi, ucis in toamna anului trecut in Consulatul saudit de la Istanbul, au primit case in valoare de cateva milioane de euro si sunt indemnizati lunar cu o suma importanta de bani, scrie The Washington Post.

- Copiii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, asasinat in consulatul saudit din Istanbul la 2 octombrie 2018, au primit fiecare drept compensatii case in valoare de milioane de dolari si in fiecare luna primesc de asemenea mii de dolari de la autoritatile saudite, relateaza in editia sa de luni cotidianul…

- Hackeri iranieni au desfasurat in ultimii doi ani atacuri cibernetice impotriva a mii de persoane si peste 200 de firme din intreaga lume, facand pagube de sute de milioane de dolari, a afirmat miercuri cotidianul Wall Street Journal (WSJ), citand Microsoft, relateaza AFP preluata de Agerpres. …

- Arabia Saudita a numit sâmbata, pentru prima data, o femeie în postul de ambasadoare în SUA, în timp ce relatiile dintre cele doua tari sunt într-o situatie dificila din cauza cazului Khashoggi, relateaza Agerpres. Printesa Rima bint Bandar îl…

- Printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman (MBS), a afirmat în 2017 ca va merge pâna la a folosi un "glont" împotriva jurnalistului Jamal Khashoggi daca acesta din urma nu înceteaza criticile la adresa regatului, a afirmat joi cotidianul New…

