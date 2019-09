Arabia Saudita anunta ca va incepe sa emita vize turistice Arabia Saudita a anuntat vineri ca va incepe sa elibereze, pentru prima data, vize turistice, in cadrul demersurilor de a-si diversifica sursele de venit, in prezent total dependent de petrol, transmit AFP si DPA.



Pana acum, regatul ultraconservator nu elibera vize decat pentru pelerini musulmani la locurile sfinte, expatriati si, de anul trecut, pentru spectatori la evenimente sportive sau concerte.



Anuntul survine la doua saptamani de la atacurile devastatoare cu drone impotriva mai multor infrastructuri petroliere saudite, imputate de Riad si Washington Iranului si care… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

