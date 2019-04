Aproape o treime din drumurile României sunt pietruite şi de pământ Romania avea, la finalul anului trecut, 28.247 km de drumuri pietruite si de pamant, reprezentand 32,8% din intreaga retea de drumuri publice la nivel national, procent scazut fata de cel inregistrat in anul anterior, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). La finalul lui 2017, Romania avea 30.125 km de drumuri pietruite si de pamant, reprezentand 35% din intreaga retea de drumuri publice la nivel national. La finalul anului trecut, drumurile publice totalizau 86.234 km, din care 17.740 km (20,6%) drumuri nationale, 35.085 km (40,7%) drumuri… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

