Stiri pe aceeasi tema

- Incertitudinile cu privire la pozitia Marii Britanii in UE dupa Brexit au determinat 98 de companii sa isi mute sediul din Marea Britanie in Olanda, a anuntat luni Agentia guvernamentala olandeza pentru Investitii Straine (NFIA). În plus, alte 235 de companii se gândesc şi ele să…

- 47% dintre romanii care au emigrat vor sa se intoarca in tara, fata de 57% in 2017, arata rezultatele unui studiu despre diaspora romaneasca, potrivit unui comunicat transmis de RePatriot - un proiect al Romanian Business Leaders, potrivit Agerpres. Studiul a fost realizat de Open-I Research, la…

- 12 jurnaliști din Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Olanda, Danemarca, Germania, Elveția, Austria, Canada, Belgia și Franța se afla in aceste zile in Republica Moldova. Care este motivul vizitei

- Europa se topește! Au fost doborate toate recordurile de temperatura in Germania, Belgia, Olanda, Franța și Marea Britanie. La Paris s-au inregistrat astazi peste 42 de grade Celsius, o premiera absoluta in istoria capitalei franceze.

- Acesta din urma a discutat timp de circa patru ore cu reprezentantii Marii Britanii, Frantei, Rusiei, Chinei si Germaniei. ''Este un pas inainte, dar inca nu suficient si nu raspunde asteptarilor Iranului'', a spus Araqchi in fata presei. ''Nu cred ca progresul inregistrat astazi va fi de…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, luni, ca ministerul pe care il conduce si-a "epuizat resursele" pe care le poate pune la dispozitia romanilor din diaspora care vor sa voteze.Melescanu a spus ca a prezentat premierului un raport despre scrutinul din diaspora si a…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, luni, ca ministerul pe care il conduce si-a "epuizat resursele" pe care le poate pune la dispozitia romanilor din diaspora care vor sa voteze. Melescanu a spus ca a prezentat premierului un raport despre scrutinul din diaspora…

- Google a fost reclamata marti de mai multe organizatii la autoritatile de reglementare in domeniul protectiei datelor din Franta, Germania si alte state ale Uniunii Europene in legatura cu modul in care gestioneaza datele utilizatorilor pentru publicitatea online, transmite Reuters, conform News.ro.Criticile…