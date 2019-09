Stiri pe aceeasi tema

- Apple deschide marti o actiune in justitie impotriva Comisiei Europene, pentru a contesta decizia acesteia de a-i impune plata unor taxe retroactive de 13 miliarde de euro in Irlanda, intr-un caz de referinta in campania UE de a combate eludarea taxelor de catre companiile multinationale, transmite…

- Apple a anuntat joi ca a vandut obligatiuni in valoare de 7 miliarde de dolari, la randamente cu pana la 1,03 puncte procentuale peste randamentul titlurilor de Trezorerie echivalente, cu maturitati de maximum 30 de ani, aceasta fiind prima oferta efectuata de companie din noiembrie 2017, transmite…

- Apple a anuntat joi ca a vandut obligatiuni in valoare de 7 miliarde de dolari, la randamente cu pana la 1,03 puncte procentuale peste randamentul titlurilor de Trezorerie echivalente, cu maturitati de maximum 30 de ani, aceasta fiind prima oferta efectuata de companie din noiembrie 2017, transmite…

- Departamentul american de Aparare va debloca 3,6 miliarde de dolari pentru finanțarea a 11 proiecte de construcție care au legatura cu zidul de la granița cu Mexicul, se arata intr-o scrisoare trimisa de secretarul Mark Esper catre Comisia Senatului SUA pentru Forțele Armate și citita de CNN, scrie…

- Marea Britanie va trebui sa achite obligatii financiare in valoare de 43 de miliarde de euro, indiferent daca iesirea din Uniunea Europeana se va produce cu un acord Brexit ori nu, a avertizat luni Comisia Europeana."Toate angajamentele asumate de cele 28 de state membre ale Uniunii Europene…

- UNTRR a inițiat o acțiune juridica la Curtea Europeana de Justiție împotriva Comisiei Europene. UNTRR solicita intervenția ferma, cât mai urgenta a Guvernului și Parlamentului României pentru ca legislația RCA sa nu fie modificata, dar și

- Operatorul britanic de telefonie mobila Vodafone Group Plc urmeaza sa primeasca aprobarea Comisiei Europene pentru tranzactia de 22 de miliarde de dolari vizand preluarea activelor Liberty Global Plc din Germania si Europa Centrala, inclusiv Romania, au declarat, pentru Reuters, mai multe surse din…

- Fondatorul lui Microsoft poate fi unul din cei mai mari antreprenori tech ai tuturor timpurilor, dar nu inseamna ca nu a facut si greseli in cariera: la un eveniment gazduit de Village Global a spus ca pe una o regreta inca – aceea de a o fi lasat pe Google sa lanseze Android. Comentand cum „lumea software,…