Stiri pe aceeasi tema

- Mult mediatizatul serviciu de streaming video Apple ar putea fi anuntat oficial in cadrul unui eveniment organizat de compania americana in 25 martie. Apple a trimis invitaţii presei pentru un eveniment pe care-l va organiza pe 25 martie în sala Steve Jobs a noului său sediu. Invitaţiile…

- Conform unor surse anonime citate de Bloomberg, principalele noutati pe care Apple le pregateste pentru iPhone-urile de anul acesta, dar si cele de anul viitor au in vedere partea foto si realitatea augmentata. Cel putin unul din iPhone-urile de anul viitor va fi dotat cu un sistem foto 3D…

- ​Apple a platit, în ultimele 12 luni, peste 30 de miliarde de dolari dezvoltatorilor independenți care „alimenteaza” App Store cu aplicații, potrivit TechCrunch. Acestea sunt fonduri transferate de Apple dezvoltatorilor de aplicații din veniturile pe care gigantul IT le obține de la…

- Producatorul chinez de telefoane Huawei Technologies si-a sanctionat doi angajati care au trimis mesaje de Anul Nou pe contul oficial de Twitter al companiei de pe telefoane iPhone, produse de rivalul american Apple, arata un document intern consultat de Reuters.

- Apple va retrage probabil unele modele de iPhone-uri de pe piata din Germania, dupa ce Qualcomm a anuntat joi ca a depus o garantie sub forma de obligatiuni, in valoare de 1,34 de miliarde de euro (1,52 miliarde dolari), pentru a permite intrarea in vigoare a unui ordin judecatoresc care interzice…

- Apple va retrage probabil unele modele de iPhone-uri de pe piata din Germania, dupa ce Qualcomm a anuntat joi ca a depus o garantie sub forma de obligatiuni, in valoare de 1,34 de miliarde de euro, pentru a permite intrarea in vigoare a unui ordin judecatoresc care interzice comercializarea telefoanelor…

- Netflix a anuntat ca renunta la optiunile privind plata abonamentelor noi si prelungirea abonamentelor intrerupte pe dispozitivele mobile Apple care au la baza sistemul de operare iOS, scrie news.ro.Compania americana a inceput sa testeze eliminarea optiunilor de plata prin iTunes inca din…

- Producatorul de cipuri Qualcomm a castigat joi, in Germania un al doilea litigiu cu Apple, intr-un conflict la nivel global referitor la dreptul asupra brevetelor, iar producatorul de iPhone-uri a anuntat ca va retrage de pe piata germana unele modele mai vechi