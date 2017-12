Apartamente tot mai scumpe. Pretul lor a crescut in acest an cu peste 10% Preturile cerute pentru apartamentele scoase la vanzare in Romania, atat noi, cat si vechi, s-au majorat cu 10,48% in acest an, fata de 2016, pe fondul cresterii achizitiilor, dar au inregistrat o scadere usoara in ultimul trimestru al anului, potrivit unui raport publicat vineri de portalul Imobiliare.ro.



Astfel, pretul mediu la nivel national a crescut de la 1.050 de euro pe metru patrat util, la finele lui decembrie 2016, pana la 1.160 de euro pe metru patrat util in decembrie 2017.



"Interesant este ca, dupa trei trimestre de cresteri (+4% in T1, +2,56% in T2 si, respectiv,…

Sursa articol: business24.ro

