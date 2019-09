Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a facut anuntul mult asteptat. Campioana noastra a transmis un mesaj pe retelele de socializare atat pentru fani, cat si pentru unul dintre cei mai importanti barbati din viata ei. Darren Cahill, caci despre el este vorba, este din nou antrenorul Simonei Halep.

- Simona Halep va lucra din nou cu Darren Cahill dupa o pauza de un an. Simona Halep, aparitie de senzatie la o NUNTA. Cum s-a distrat alaturi de iubit FOTO "Chiar daca ai fost departe de noi anul acesta, simt ca ne-ai ajutat la fiecare pas. Abia astept sa te intorci in sezonul urmator",…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a anuntat, joi, intr-o postare video pe pagina sa de Facebook, ca din sezonul viitor va colabora din nou cu antrenorul australian Darren Cahill. ''Am o veste incitanta pe care vreau s-o impart cu voi. Dupa un an fara el in echipa mea, sunt…

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) a efectuat aseara primul antrenament de la sosirea la Cincinnati. Surpriza a fost reprezentata de faptul ca romanca l-a avut drept partener de antrenament pe australianul Darren Cahill (53 de ani). Fostul ei antrenor a indrumat-o pe Halep cu sfaturi, la sesiunea de pregatire…

- "Cuvintele sunt prea mici. Felicitari, Simona Halep si multumim pentru ca duci Romania in elita sportului mondial", a scris Hagi pe Facebook. Simona Halep, locul 7 WTA, a castigat turneul de la Wimbledon, al doilea grand slam din cariera, dupa ce a invins-o, sambata, in finala, cu scorul de…

- Presedintele Klaus Iohannis a felicitat-o pe Simona Halep pentru victoria din finala turneului de Grand Slam de la Wimbledon, printr-un mesaj postat sambata pe Facebook. "Felicitari, Simona Halep pentru...

- Simona Halep a avut un suporter de lux la semifinala cu Elina Svitolina de la Wimbledon: tatal fostului ei antrenor, Darren Cahill. In varsta de 79 de ani, John Cahill, este o legenda a celui mai iubit sport de la Antipozi - fotbalul australian, informeaza digisport.ro.Invitat de fiul sau,…

- Fostul antrenor al Simonei Halep, australianul Darren Cahill, susține ca a ajuns un mare antrenor deoarece a avut parte de o mare jucatoare, Simona Halep, intre ei existand o mare incredere și un mare respect, conform Mediafax.Darren Cahill a declarat, sambata, la Cluj-Napoca, la o discuție…