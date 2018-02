Stiri pe aceeasi tema

- Autostrazile A2 Bucuresti - Constanta si A4 Ovidiu - Agigea sunt inchise marti dimineata, la fel ca si alte 25 de drumuri nationale, in timp ce pe trei drumuri nationale se circula restrictionat,...

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a instituit restrictia de tonaj pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone pe drumurile nationale DN 22, intre localitatile Smardan - Tulcea si Tulcea - Baia, DN 22D intre localitatile Macin si Horia, si DN…

- Ce drumuri sunt inchise din cauza vremii pe 27 februarie 2018. Centrul INFOTRAFIC al Poliției Romane anunța ca mai multe drumuri sunt blocate, marți dimineața, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Autostrazile A2 și A4 sunt inchise complet , inca de luni, din cauza ninsorii și a viscolului. De…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora situatia traficului, in judetul Constanta, si zonele limitrofe este urmatoarea:Drumuri cu circulatie intrerupta:Autostrazi:A2 Bucuresti ndash; Constanta;A4 Ovidiu ndash; Agigea;Drumuri nationale: Judetul Calarasi…

- Circulatia rutiera a fost inchisa, luni seara, din cauza viscolului puternic, si pe DN 38, intre Agigea si Negru Voda, astfel ca la aceasta ora traficul este blocat pe 11 drumuri nationale si pe doua autostrazi.

- Cursurile vor fi suspendate marti si miercuri, din cauza viscolului, si in judetul Ialomita, a stabilit, luni seara, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta. "Avand in vedere evolutia fenomenelor meteorologice extreme de pe teritoriul judetului Ialomita, si in urma consultarii cu directorii…

- Circulatia rutiera a fost inchisa, luni seara, si pe DN22C si pe DN 2A, din cauza viscolului, anunta Compania Nationala de Admnistrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).Astfel, incepand cu ora 20.00, se inchide circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 22C, intre Cernavoda…

- Circulatia rutiera pe Autostrada Soarelui, pe Autostrada A4 si pe DN 41 si DN 3 a fost inchisa luni seara din cauza viscolului puternic. Raman inchise si DN 41, DN 65A, DN 65E, DN 51 si DN 5A. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR), tronsonul Cernavoda –…

- "Azi, 26.02.2018, incepand cu ora 16.30, se inchide circulația rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe sectorul de autostrada cuprins intre Cernavoda și Constanța, din cauza viscolului puternic ce reduce vizibilitatea spre zero. Se va circula deviat pe DN 22C, intre Cernavoda și Murfatlar,…

- Autoritatile de la Roma au anuntat ca scolile din capitala vor fi inchise, luni, din cauza conditiilor meteo, unde zapada a ajuns deja la un strat de 4 centimetri, cel mai afectat fiind centrul orasului, dar si cateva periferii, relateaza site-ul agentiei de stiri ANSA, scrie

- CFR Calatori a anuntat ca in contextul temperaturilor foarte scazute și a avetizarilor meteo de vreme rea trenurile vor circula conform reglementarilor specifice condițiilor de iarna, la nivelul sucursalelor București, Galați, Brașov, Constanța și Craiova s-au instituit Comandamente de Iarna. ...

- Potrivit CFR Calatori, in contextul temperaturilor foarte scazute si a avetizarilor meteo de vreme rea trenurile vor circula conform reglementarilor specifice conditiilor de iarna, la nivelul sucursalelor Bucuresti, Galati, Brasov, Constanta si Craiova s-au instituit Comandamente de Iarna. "Din cauza…

- CFR Calatori informeaza ca, in contextul temperaturilor foarte scazute și a avetizarilor meteo de vreme rea, trenurile vor circula conform reglementarilor specifice condițiilor de iarna, la nivelul sucursalelor București, Galați, Brașov, Constanța și Craiova s-au instituit Comandamente de Iarna.Din…

- Nu sunt sectoare de drum national sau de autostrazi inchise circulatiei din cauza conditiilor meteorologice, luni dimineata, dar se circula in conditii de iarna, potrivit unui comunicat al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). In perioada 25 februarie, ora 17:00 - 26…

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Gabriela Firea a anunțat ca școlile vor fi inchise luni și marți, in Capitala. Știre in curs de actualizare.…

- Circulatia se desfasoara in conditii de iarna pe soselele din judetul Suceava, doua accidente producandu-se duminica dimineata. Primul eveniment rutier a avut loc la Stroiesti, unde un autoturism a iesit in afara partii carosabile, iar cel doilea in localitatea Danila. Patru persoane au fost ranite,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile. In judetele afectate de codul galben de ninsori nu sunt probleme de circulatie,…

- Se circula in conditii de iarna pe mai multe drumuri din judetul Constanta. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, codul galben este valabil pana azi la ora 20.00, in Dobrogea. Se vor semnala intensificari locale ale vantului, cu rafale ce vor mai atinge 55 km h, dar si ninsori temporar…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier sau a vremii nefavorabile, nici probleme majore privind fluenta traficului pe arterele principale. Totusi,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca, luni, in intervalul 5.30 – 13.00 s-a intervenit cu 1.177 de autoutilaje si s-au raspandit 5.881 tone material antiderapant. La aceasta ora se circula in conditii de iarna pe majoritatea drumurilor nationale si autostrazilor…

- Lucratorii de la intretinerea autostrazilor si drumurilor nationale au actionat, in ultimele ore, cu 1.293 de autoutilaje si aproape 8.873 de tone de material antiderapant pentru asigurarea unui trafic rutier in conditii de siguranta in zonele aflate sub avertizarile emise de meteorologi, a anuntat…

- Drumurile nationale si autostrazile sunt deschise circulatiei publice si nu au fost instituite restrictii de viteza sau de tonaj, luni dimineata, in contextul atentionarilor meteorologice Cod galben valabile pana la ora 22,00 la nivel national. "In cursul zilei de astazi sunt pregatiti sa actioneze…

- "In cursul zilei de astazi sunt pregatiti sa actioneze peste 13.000 de angajati ai MAI, dintre care 4.600 de politisti, 3.500 de jandarmi si 5.100 de pompieri cu 3.031 mijloace de interventie", informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Pe autostrada A1 Bucuresti…

- Centrul Infotrafic al Politiei Române anunta ca la aceasta ora nu exista drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita, dar ninge pe mai multe sectoare de drumuri nationale si autostrazi din 24 de judete.

- Vremea s-a imbunatatit radical la Constanta, temperaturile crescand semnificativ fata de ziua precedenta, cand a fost Cod Portocaliu de viscol si vant. In regiune sunt totusi localitati care se lupta sa iasa din sinistrare. La ora actuala nu mai este emisa nicio avertizare de vreme rea pentru Dobrogea.

- Mai multe drumuri nationale si judetene continua sa fie inchise sau restrictionate circulatiei rutiere, joi seara, ca urmare a fenomenelor meteo severe din ultimele ore, informeaza IGPR. Circulatia rutiera la nivel national la ora 21,30 arata ca patru drumuri nationale sunt inchise: in…

- Mai multe drumuri din tara sunt inchise, iar mii de case au ramas fara curent electric, in contextul in care optsprezece judete se afla sub avertizari cod portocaliu si cod galben de viscol si ninsori, valabile pana joi seara. 0 0 0 0 0 0

- In perioada 18.01.2018, ora 11:30 ndash; ora 16:30 in zonele aflate sub incidenta codului portocaliu emis de ANM, la nivel national, drumarii au actionat astfel: DRDP CONSTANTA: cu 91 autoutilaje si s au raspandit 336,5 tone material antiderapant; DRDP BUCURESTI: cu 11 autoutilaje si s au raspandit…

- Episodul de iarna de astazi a lasat urme adanci in urma lui. 77 de mii de locuințe din 100 de localitați sunt deconectate de la rețeaua de curent electric, din cauza vremii. Cele mai afectate sunt județele Constanța, Tulcea și Brașov. De asemenea, zeci de scoli sunt inchise in toata tara, iar elevii…

- Pe toate drumurile judetene si pe sase segmente de drumuri nationale din Constanta au fost instituite, joi, incepand cu ora 11,00, restrictii de circulatie din cauza viscolului, opt scoli si-au suspendat cursurile, iar zeci de localitati sunt fara electricitate, conform autoritatilor locale.…

- Mai multe drumuri nationale si judetene au fost inchise sau restrictionate circulatiei rutiere, joi, ca urmare a fenomenelor meteo din ultimele ore. Circulatia rutiera la nivel national la ora 13,00 se prezinta astfel: Sunt inchise 5 drumuri nationale: * in judetul Gorj,…

- Iarna si a intrat in drepturi la Constanta. Din cauza viscolului deszapezirea este ingreunata si vizibilitatea redusa. Autoritatile au decis inchiderea unui sector din DN2, iar pe toate drumurile judetene a fost instituita restrictie de tonaj. Si in municipiul Constanta traficul rutier se desfasoara…

- Potrivit reprezentantilor Prefecturii Vaslui, pe toate drumurile din judet se circula in conditii de iarna. Nu sunt inregistrate drumuri blocate sau inchise. Reprezentantii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri Iasi au anuntat ca circulatia este ingreunata pe DN24 B, insa fara a se inregistra blocaje.…

- Circulatia pe sectoarele de drumuri nationale si autostrazile aflate sub incidenta Codului portocaliu se desfasoara joi dimineata in conditii de iarna, iar drumarii au actionat in cursul noptii cu 1.436 de autoutilaje si au raspandit 9.182 tone material antiderapant, a anuntat, joi, Compania Nationala…

- 25 de autobasculante si camioane si 6 unimog uri dotate cu lama patruleaza si distribuie material antiderapant pe drumurile judetene. La ora 20 va intra tura de noapte. Potrivit directorului RAJDP, Lucian Lungoci, se va actiona si noaptea atata timp cat se va mentine ninsoarea.Incepand cu ora 3 4 dimineata,…

- Vantul puternic si zapada ingreuneaza traficul rutier Foto: Arhiva. Vântul puternic si zapada care a cazut în ultimele ore, chiar daca nu în cantitati însemnate, produc primele probleme în traficul din Dobrogea. Centrul INFOTRAFIC al Politiei Române transmite…

- Potrivit IPJ Constanta, la data de 8 ianuarie, ora 06.15, un barbat, de 67 de ani, din Constanta, a condus o autoutilitara pe DN 3, dinspre Constanta catre Murfatlar, iar in dreptului unui marcaj pietonal din localitatea Valul lui Traian, a surprins si accidentat mortal o femeie, de 59 de ani, care…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui eveniment rutier. Pe autostrazile A1 Bucuresti – Pitesti, A2 Bucuresti – Constanta, A3 Bucuresti – Ploiesti si A4 Ovidiu – Agigea ninge…

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de carosabil umed pe autostrazile A1 Bucuresti - Pitesti, A2 Bucuresti - Constanta, A3 Bucuresti - Ploiesti si A4 Ovidiu - Agigea. Drumurile de munte sunt acoperite cu un strat subtire de...

- Circulatia rutiera se desfasoara in conditii de ceata, joi dimineata, pe mai multe artere rutiere, intre care Autostrada A2 Bucuresti - Constanta, avertizeaza Centrul Infotrafic. Sase judete sunt sub avertizare cod galben de ceata emisa de meteorologi.

- Buletin rutier – 29 noiembrie 2017 Starea vremii: In ultimele 24 de ore , cerul a fost acoperit, fara precipitatii dar cu ceata pe tot cuprinsul judetului. Temperaturile au fost cuprinse intre -4oC si +5oC. Starea drumurilor : Pentru combaterea poleiului s-a actionat cu un numar de 2 utilaje…