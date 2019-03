Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea nu a dorit sa ofere foarte multe informații legate de starea de sanatate a liderului PSD, Liviu Dragnea insa a anunțat ca are dureri mari și trebuie lasat sa iși...

- Liviu Dragnea are hernie de disc, a confirmat marți seara ministrul sanatații, Sorina Pintea, care a precizat ca totuși nu este vorba de o afecțiune foarte grava. „Cred ca ar fi fost bine in aceasta perioada sa fie lasat sa-si revina” a spus ministrul, cu referire la amplele comentarii din media și…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a confirmat diagnosticul lui Liviu Dragnea: hernie de disc. Pintea a precizat ca, daca presedintele PSD ar fi avut probleme grave de sanatate, s-ar fi dat un comunicat de presa pe aceasta tema.

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a confirmat, marti seara, ca liderul social-democrat Liviu Dragnea sufera de hernie de disc. Pintea a precizat ca, daca presedintele PSD ar fi avut probleme grave de sanatate, s-ar fi dat un comunicat de presa pe aceasta tema. "Eu sunt convinsa ca, daca existau probleme…

- "Este pacient in acest moment și are niște drepturi. Are dreptul sa decida daca dorește sa se vorbeasca despre boala lui sau nu. Eu sunt convinsa ca daca existau probleme foarte grave s-ar fi dat un comunicat. In acest moment eu cred ca este bine sa-l lasam sa se refaca. Pot doar sa confirm ca este…

- Un barbat, in varsta de 62 de ani, internat la sectia de Pneumologie a Spitalului Municipal "Gavril Curteanu" din Oradea, a murit in noaptea de marți spre miercuri din cauza virusului gripal de tip AH1N1. La nivelul județului Bihor au fost confirmate trei cazuri de gripa. Oradeanul a fost internat in…

- Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a anuntat, ieri, ca ii asteapta pe toti elevii la scoala astazi, precizand ca acestia vor fi controlati pentru a li se verifica starea de sanatate. „Ii invit maine (luni- n.r.) pe toti la scoala, in fiecare scoala se face un triaj de sanatate foarte sever.…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a anuntat ca patru oameni au murit, in acest sezon, din cauza virusului gripal. Victimele sunt din Arad, Targu Mures si Galati. "Avem patru decese cauzate de virusul gripal: doua in Galati, unul in Arad si unul in Targu Mures. Nu putem vorbi despre o epidemie la gripa…