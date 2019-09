Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații au decis sa prelungeasca arestul pentru Gheorghe Dinca. Acesta a fost dus astazi la Tribunalul Olt, acolo unde anchetatorii le-au cerut magistraților sa prelungeasca mandatul de arestare pentru Dinca cu 30 de zile. Luni și marți, anchetatorii au reconstituit crimele comise de Gheorghe…

- Presedintele Pro Romania, Victor Ponta, a anuntat, luni, ca daca premierul Viorica Dancila nu va veni pana miercuri in Parlament cu un guvern restructurat, parlamentarii formatiunii sale vor vota motiunea de cenzura, conform Agerpres.Citește și: VIDEO Gheorghe Dinca, TUPEU INCREDIBIL - Criminalul…

- Ies la iveala detalii incredibile despre crimele de la Caracal! A fost descoperit un posibil complice la crima al lui Gheorghe Dinca! Ce au gasit anchetatorii in cazul unui vecin, prieten cu inculpatul?

- Rasturnare de situație in cazul Caracal, dupa ce anchetatorii au dezvaluit detalii șocante despre Gheorghe Dinca, presupusul criminal! Ultimul anunț al celor de la DIICOT schimba complet cursul anchetei!

- Gheorghe Dinca, barbatul care a recunoscut ca le-a ucis pe tinerele Alexandra Maceșanu și Luiza Melencu, pe care le luase la ocazie, a schimbat din nou strategia.Citește și: Prognoza METEO pe o luna - Cum va fi vremea in Romania pana la inceputul lui septembrie Tratat regește de anchatatorii…

- Procurorii DIICOT au deschis un dosar penal in rem in cazul crimelor de la Caracal, pentru neglijenta in serviciu, in legatura cu nerespectarea procedurilor de catre politistul care a preluat apelurile...

- Apar noi informatii despre presupusul criminal din Caracal. Gheorghe Dinca se afla acum n custodia anchetatorilor din Craiova. Oamenii legii incearca sa refaca filmul odioasei crime si, de asemenea, sa afle ce s-a intamplat si cu prima fata, disparuta in aprilie.

- De aproape 10 ore, polițiștii se afla la casa presupusului criminal in serie din Caracal. Gheorghe Dinca se afla in continuare in casa, incatușat și inconjurat de anchetatori. La porți sunt sute de oameni, revoltați și șocați, care il așteapta pe barbat pentru un linșaj public.