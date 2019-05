Stiri pe aceeasi tema

- Administratia presedintelui Donald Trump nu are permisiunea Congresului de a intra in razboi cu Iranul, a declarat joi Nancy Pelosi, presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor (camera inferioara), pe fondul escaladarii tensiunilor in regiune, informeaza Reuters. Nancy Pelosi a declarat…

- Presedintele american Donald Trump a dezmintit marti informatia aparuta in cotidianul New York Times (NYT) potrivit careia oficiali americani discuta un plan militar vizand trimiterea a 120.000 de militari in Orientul Mijlociu pentru a contracara orice eventual atac iranian sau o accelerare a programului…

- ”Daca ei (iranienii) fac ceva, vor suferi enorm”, a avertizat el luni, in cursul unei intalniri cu premierul Viktor Orban la Casa Alba.”Vom vedea ceea ce se va intampla cu Iranul”, a continuat el, preconizand Teheranului ”o mare problema” ”daca se intampla ceva”.Administratia…

- Avertismentul i se adreseaza Iranului, in contextul in care Washingtonul acuza Teheranul ca pregateste "atacuri" impotriva intereselor americane in Orientul Mijlociu, relateaza AFP. "Daca fac ceva, vor suferi enorm", a declarat liderul administratiei americane in cursul unei intalniri cu premierul…

- Agentia de presa iraniana IRIB a relatat luni ca Teheranul va relua o parte a programului sau nuclear ca raspuns la decizia SUA de a se retrage din acordul international semnat cu Iranul in urma cu patru ani, dar a adaugat ca partea iraniana nu intentioneaza sa adopte o masura similara. Seful statului…

- Iranul va reporni unele parți ale programului sau nuclear, în replica la retragerea SUA din Acordul atomic, însa regimul de la Teheran nu intenționeaza sa renunțe complet la aceasta înțelegere, informeaza site-ul de știri Ynet, citând agenția iraniana de știri IRIB. Potrivit…

- Iranul ar putea iesi din Tratatul Neproliferarii Nucleare (TNP), din cauza consolidarii sanctiunilor americane vizand sa sufoce exporturile de petrol iranian, a anuntat duminica ministrul iranian de Externe Mohammad Javad Zarif, relateaza Reuters, potrivit newss.ro.Donald Trump aplica, de cand…