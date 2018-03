Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele slabe ale lui CSM București din ultima vreme nu au ramas fara repercusiuni. TV Telekom Sport anunța ca antrenoarea daneza Helle Thomsen a fost demisa in aceasta seara de pe banca "tigroaicelor". Posibilul inlocuitor al lui Thomsen este chiar Per Johansson, cel pe care antrenoarea daneza…

- ROSTOV DON - CSM BUCURESTI LIVE VIDEO ONLINE DIGI SPORT STREAMING. Meci decisiv pentru locul al doilea in grupa principala din Liga Campionilor la handbal feminin: Rostov Don - CSM Bucuresti. ROSTOV DON - CSM BUCURESTI ONLINE LIVE STREAM - VIDEO LIGA CAMPIONILOR Echipa noastra a fost un fel…

- Lada Togliatti – SCM Craiova, in sferturile Cupei EHF la handbal feminin. Returul e duminica, de la 14.00, in Rusia. In tur, rusoaicele s-au impus cu 25-23 (15-9). Manșa retur este transmisa exclusiv pe digisport.ro, duminica, 10 martie. Oltencele au șansa revanșei dupa ce in turul sferturilor Cupei…

- LIVETEXT Rostov – CSM București, in Liga Campionilor la handbal feminin. Batalia pentru locul doi se da in Rusia, sambata, de la ora 15.00. Grupa Principala 1 Sambata, 10 martie 15.00 Rostov – CSM București 18.30 Gyor – Krim 20.00 Midtjylland – Nykobing CLASAMENT 1. Gyor 9 7 0 2…

- La mai putin de 3 ore dupa infrangerea Dream Team-ului de la CSM Bucuresti la SCM Craiova (21-23), in Liga Nationala de handbal feminin, si echipa masculina a clubului din Capitala a suferit o infrangere grea. Vicecampioana la masculin a pierdut cu 28-24 pe terenul echipei Potaissa Turda, intr-un…

- Liga Naționala feminina programeaza miercuri, de la 16:30, derby-ul campionatului, la Craiova, intre SCM și CSM București. Sunt primele doua echipe din Romania, dar diferența e uriașa. 5.000 de olteni le așteapta pe campioanele la Craiova. CSM București are 38 de victorii consecutive in campionat și…

- Mijlocasul echipei Sparta Praga, Bogdan Vatajelu, crede ca jucatorii formatiei cehe, la care mai evolueaza alti doi romani, portarul Florin Nita si mijlocasul Nicolae Stanciu, trebuie sa fie uniti pentru a depasi perioada mai putin buna pe care o traverseaza. Introdus pe teren in minutul…

- Scandal dupa meciul CSM București – Midtjylland: ”Ne-a salvat defensiva”. CSM București a invins gruparea daneza Midtjylland cu scorul de 29-24 și, in ultima etapa din Grupa Principala, o va intalni in deplasare pe Rostov. O victorie i-ar asigura echipei CSM București locul al doilea in grupa. Scandal…

- Aurelian Rosca a demisionat, joi, din postul de antrenor principal al echipei feminine de handbal HCM Ramnicu Valcea, a anuntat clubul pe pagina sa de Facebook. Noul staff tehnic al echipei valcene este compus din Gheorghe Sbora (antrenor principal), Maria Radoi (antrenor secund) si Ildiko Barbu (antrenor…

- Primarul general al capitalei, Gabriela Firea, a declarat azi ca școlile, liceele și gradinițele din București vor fi inchise, din cauza vremii, toata saptamana. Anunțul a fost facut in deschiderea Comandamentului de Iarna de la PMB. Gabriela Firea a spus ca parintii sa apeleze la cunostinte pentru…

- CSM București a avut o evoluție palida pe terenul lui Gyor, fiind invinsa la patru goluri, scor 24-28. Helle Thomsen, antrenorul "tigroaicelor" a comentat evoluția modesta a echipei sale. "A fost foarte greu, mai ales in prima repriza. Am ratat foarte foarte mult. Nu am avut soluții, lucrurile se complica…

- DIGI SPORT LIVE GYOR CSM BUCURESTI LIVE VIDEO STREAM ONLINE TELEKOM SPORT. GYOR - CSM BUCURESTI va fi un duel intre ultimele doua castigatoare ale Ligii Campionilor. DIGI SPORT si TELEKOM SPORT transmit, luni, de la ora 20:00, GYOR CSM BUCUERSTI LIVE VIDEO STREAM ONLINE. GYOR - CSM BUCURESTI…

- Parcul Urban de autobuze ramane fara director, dupa ce Iacob Capcelea a depus cererea de demisie. Anuntul a fost facut de primarul interimar Silvia Radu in timpul sedintei saptamanale a serviciilor Primariilor."Domnul Capcelea va pleca din functie in data 1 de martie.

- Un numar de 16 trenuri sunt anulate luni dimineata din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, in timp ce alte sase trenuri care ar fi trebuit sa ajunga la Bucuresti inregistreaza intarzieri de pana la 90 de minute, potrivit CFR...

- Gyor si CSM Bucuresti se intalnesc luni, de la ora 20:00, intr-o partida din grupa principala a Ligii Campionilor, confruntare asteptata cu mare interes atat in Ungaria, cat si in Romania. In cele doua saptamani de pauza, in ambele tabere s-a vorbit despre plecarile antrenorilor. Daca in cazul bancii…

- Antrenoarea echipei de handbal feminin CSM Bucuresti, Helle Thomsen, a declarat, vineri, ca pentru a obtine o victorie in partida din deplasare cu Gyori Audi ETO KC din Liga Campionilor este important ca elevele sale sa repete jocul facut in tur la Bucuresti, castigat cu scorul de 28-22. "Ne asteapta…

- CSM Bucuresti, CSM Bistrita si Dunarea Braila sunt primele echipe calificate in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la handbal feminin. Daca detinatoarea trofeului si-a rezolvat problemele inca de la inceputul anului, cand a invins AHCM Slobozia cu 34-19, celelalte doua formatii au avansat in…

- Campioana de la fete, CSM București, a obținut joi seara a 16-a victorie consecutiva in Liga Naționala. "Tigroaicele" au trecut cu 34-23 de Magura Cisnadie, surpriza campionatului, care e pe locul 4 in Liga Naționala. ...

- Scenografa Doris Jurgea a incetat din viața. Inmormantarea acesteia va avea loc vineri, 16 februarie. O cunoscuta scenografa din Romania, Doris Jurgea, s-a stins din viața . Anunțul decesului a fost facut de UNITER pe o rețea de socializare. „Scenografa Doris Jurgea a incetat din viața in data de 13…

- CSM București a incheiat la egalitate, scor 22-22, meciul cu Rostov Don din grupele Ligii Campionilor. La interviurile de dupa meci, antrenoarea Helle Thomsen s-a declarat mulțumita de egalul reușit de jucatoarele sale. "A fost o lupta grea.Am am vut mingea in ultimele 10 secunde, dar nu am reușit…

- CSM BUCUREȘTI-ROSTOV IN Liga Campionilor. ONLINE STREAM Digisport Telekom Sport - VIDEO Antrenoarea daneza Helle Thomsen anticipeaza ca echipa sa, CSM Bucuresti, va avea un meci dificil cu Rostov pe Don in grupa principala I a Ligii Campionilor la handbal feminin si va incerca sa contracareze jocul…

- Antrenoarea daneza Helle Thomsen anticipeaza ca echipa sa, CSM Bucuresti, va avea un meci dificil cu Rostov pe Don in grupa principala I a Ligii Campionilor la handbal feminin si va incerca sa contracareze jocul de contraatac al rusoaicelor, una din armele lor principale. ''E bine…

- Primarul Capitalei si-a inceput ziua de miercuri cu o oprire – neanuntata, din cate a precizat Gabriela Firea insasi – la Spitalul Clinic de Chirurgie oro-maxilo-faciala “Dan Theodorescu”. Firea a si explicat, pe o retea de socializare, de ce anume a ales sa faca acest drum la unitatea medicala de pe…

- Un anunț inedit a aparut pe un site de imobiliare. "Proprietar octogenar las GRATUIT vila in Bucuresti in baza unui contract de uzufruct-viager cu drept de abitatie. Nu am copii si dorec sa las casa unei familii de intelectuali bine educati! Imi rezerv dreptul sa fac selectia familiei si astept…

- Dupa victoria entuziasmanta contra deținatoarei trofeului Ligii Campionilor, ETO Gyor, CSM București joaca duminica, ora 17.00, in Danemarca, un meci foarte important pentru calificarea in Final-Four al competiției. Lidere in grupa 1 principala, "tigroaicele" vor intalni in deplasare pe FC Midjylland,…

- Presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, a declarat, vineri, ca anuntul ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, potrivit caruia salariile vor scadea, „este o ticalosie pesedista grandioasa“, fiind o urmare a noii legi a salarizarii, dar si a transferului contributiilor.

- Dupa victoria entuziasmanta contra detinatoarei trofeului Ligii Campionilor, ETO Gyor, CSM Bucuresti joaca duminica, ora 17.00, in Danemarca, un meci foarte important pentru calificarea in Final-Four al competitiei. Lidere in grupa 1 principala, "tigroaicele" vor intalni in deplasare pe…

- CSM BUCUREȘTI - GYOR LIVE STREAM ONLINE DIGISPORT 1. CSM Bucuresti si Gyor joaca un nou derby în grupele principale ale Ligii Campionilor, la un an si jumatate distanta de finala de vis de la Budapesta, câstigata de campioana României. CSM BUCUREȘTI…

- CSM Bucuresti reia asaltul in Liga Campionilor la handbal feminin cu o partida care face toti banii, in compania echipei maghiare Gyor. Jocul va avea loc vineri, de la ora 20:30 (Digi Sport, Telekom Sport), in Sala Polivalenta. Jocul se va disputa cu casa inchisa, bilete fiind vandute cu mult timp…

- Familia Regala a Romaniei a luat atitudine fata de Vlad, liceanul care a inghenuncheat in fata catafalcului Regelui Mihai I la Sala Tronului, in Palatul Regal din Bucuresti. Adolescetul a fost chemat la Palatul Elisabeta. Familia Regala a Romaniei a postat pe Instagram fotografia cu Vlad, liceanul care…

- Antrenoarea echipei de handbal feminin CSM Bucuresti, Helle Thomsen, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca se asteapta la "un meci fantastic" cu Gyori Audi ETO KC in debutul fazei grupelor principale ale Ligii Campionilor. "Va fi un meci fantastic in care se intalnesc doua…

- Isabelle Gullden, una dintre cele mai iubite handbaliste straine din campionatul Romaniei, a avut parte de un moment inedit ieri seara. In timp ce ea si restul ”tigroaicelor” trageau tare la ultimul antrenament de dinaintea partidei de azi cu CSU Danubius Galati ( Sala Polivalenta, ora 19.00,…

- Antrenoarea echipei de handbal feminin CSM Bucuresti, Helle Thomsen, a declarat, joi, ca spera ca Sala Polivalenta sa fie plina pentru ca jucatoarele sale au nevoie de ajutor fanilor in partida cu Gyori Audi ETO KC, programata la 26 ianuarie, in Liga Campionilor. "Este bine ca avem doua…

- ”Tigroaicele” au o saptamana de foc: doua meciuri in ”Liga Florilor”, programate vineri și duminica in Sala Polivalenta, apoi duelul stelar cu Gyor, din Liga Campionilor, din 26 ianuarie. Handbalistele pregatite de Helle Thomsen au inceput tare anul 2018. Sportivele de la CSM București au in luna ianuarie…

- Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Va fi ediția a 13-a, a doua gazduita de ex-iugoslavi. Turneul final se disputa la Zagreb (Arena Zagreb, 15.200 de spectatori), Split (Spaladium Arena, 10.931), Varazdin (Varazdin Arena, 5.200) și Porec (Zatika, 3,500).…

- Handbal Club Zalau incepe seria jocurile oficiale pe teren propriu impotriva celei mai bune formatii din Liga Natioanala. Jucatoarele lui Tadici se vor duela miercuri dupa-amiaza cu CSM Bucuresti, castigatoarea Ligii Campionilor din urma cu doua sezoane si campioana Romaniei din ultimii trei ani. Meci…

- George Srour, un nume cunoscut in lumea mondena a Capitalei, a decedat zilele trecute, din cauza unei boli la ficat. De origine libaneza, acesta era supranumit "George Arabu" și deținea un restaurant in București. Anunțul a fost facut de unul din amicii lui George, prietenii fiind luați prin surprindere…

- Vremea in weekend va fi in general calda, cu temperaturi mai mari decat ar fi normal pentru aceasta perioada. Sambata, de Boboteaza, maximele vor fi intre 8 si 14 grade Celsius, iar duminica temperatura va atinge si 15 grade in Bucuresti. Cerul va fi mai mult innorat in general, dar vor fi precipitatii…

- CSM Bucuresti a revenit marti dupa-amiaza din vacanta, iar peste doua zile este gata sa joace si primul meci oficial al anului, partida cu AHC Slobozia din Cupa Romaniei (vineri, ora 17:30, DigiSport, Telekom Sport). Jocul ar fi trebuit sa se desfasoare in mod normal in jurul datei de 17 februarie,…

- Pe Andra si pe Catalin Maruta, Noul An ii prinde…la munca. Ea are concerete la Bucuresti si la Buzau, iar el are spectacol tot la Buzau, deci, din fericire, Revelionul ii prinde impreuna. Prezentatorul a facut si o urare, cu ocazia incheierii lui 2017, care a fost un an plin de bucurii, dar si de clipe…

- Vicecampionii nationali le-au transmis fanilor si tututor romanilor urari cu ocazia sarbatorilor de iarna. Dupa un an greu, cu zeci de meciuri, sute de antrenamente, mii de ore de pregatire,handbalistii de la CSM Bucuresti se bucura si de cateva zile de relaxare. ”Tigrii” nu puteau pleca…

- Olanda a cucerit a doua medalie mondiala din istorie cu antrenoarea de la CSM București pe banca tehnica. Emoțiile au fost insa uriașe in jocul caștigat in fața Suediei, 24-21. Finala pentru bronz, intre Olanda și Suedia, parea ca se joaca intr-o singura direcție, dupa cum incepuse meciul. ...