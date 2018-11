Stiri pe aceeasi tema

- Numarul focarelor de pesta porcina africana a ajuns la 1.062, acestea fiind inregistrate in 276 de localitati din 17 judete, anunta Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Pana in prezent, au fost despagubiti 7.785 de proprietari, valoarea totala a platilor…

- Potrivit unei informari transmise, joi, de ANSVSA, au fost stinse pana in prezent cinci focare de pesta porcina africana in judetul Satu Mare si nu a mai fost inregistrat vreun focar in acest judet, din 31 august. In judetul Bihor nu au mai fost inregistrate noi focare din 8 august, iar in…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in prezent in 233 de localitati din 13 judete, cu un numar de 952 de focare (dintre care 15 in exploatatii comerciale) si 72 de cazuri la mistreti, fiind eliminati 323.754 de porci afectati de boala, a informat, joia trecuta, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara…

- Numarul de localitati afectate de pesta porcina africana scade usor, potrivit statisticilor ANSVSA. La data de 27 septembrie, cu circa trei luni inainte de Craciun, pesta porcina africana (PPA) era semnalata in 223 de localitati din 13 judete, cu 952 de focare, dintre care 15 in exploatatii comerciale,…

- Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunta ca in prezent exista 952 de focare de pesta porcina africana in 233 de localitati din 13 judete si 72 de cazuri la mistreti. In total, au fost eliminati 323.754 de porci afectati de boala. Cele mai multe focare…

- Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a anuntat ca exista 952 de focare de pesta porcina africana in 233 de localitati din 13 judete, cele mai multe focare, 561, fiind in judetul Tulcea. Autoritatile au eliminat 323.754 de porci afectati de boala, transmite…

- Pesta porcina africana evolueaza in 207 localitati din 12 judete, cu un numar total de 898 de focare (dintre care 13 in exploatatii comerciale industriale, unul in abatorul apartinand unei ferme si unul intr-o exploatatie comerciala de tip A) si 57 de cazuri la mistreti, a anuntat, joi, Autoritatea…

- Autoritatea Nationala Sanitar Veterinaa si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a anuntat, joi, ca de la debutul epidemiei de pesta porcina africana s-au inregistrat 826 de focare, in 190 de localitati din unsprezece judete. Aproape 160.000 de porci afectati de boala au fost eliminati Potrivit unui…