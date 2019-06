Stiri pe aceeasi tema

- In data de 22 mai 2019, comisari din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor București-Ilfov, coordonați de Paul Anghel, Director General al Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și Horia Constantinescu, Coordonator al Corpului de Control al Președintelui…

- Pește stricat vandut in hipermarketuri! Amenzi de 200.000 de lei intr-o singura zi. Pe 22 mai, comisari de la Protecția Consumatorilor București-Ilfov, coordonați de Paul Anghel, Director General al Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și Horia Constantinescu, Coordonator al…

- V. Stoica Șeful Directiei Generale de Control si Supraveghere Piata din cadrul Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Paul Anghel, atrage atenția romanilor care – in aceasta perioada premergatoare Sarbatorilor Pascale – cumpara pește in zilele in care acest produs poate fi consumat in…