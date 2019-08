Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Antonescu si Andreea Balan, care canta din nou impreuna, au dezvaluit adevaratele motive pentru care trupa Andre s-a destramat, marturisind ca ajunsesera sa nu se mai suporte una pe cealalta.

- Andreea Balan și George Burcea au spus astazi da! in fața ofițerului Starii Civile, iar alaturi le-au fost cei mai apropiați oameni. Printre aceștia s-a numarat și Andreea Antonescu, care nu putea lipsi de la eveniment. „Nu am vorbit astazi cu Andreea, am vorbit ieri cu Andreea pentru ca na, știi cum…

- Astazi este o zi mare pentru Andreea Balan! Artista iși unește destinul cu George Burcea in fața ofițerului de stare civila, iar de la un asemenea eveniment important nu putea sa lipseasca Andreea Antonescu, cea care o cunoaște extrem de bine și alaturi de care a relansat un proiect de suflet, pentru…

- Sandel Balan, tatal artistei, este fericit ca fiica sa și Andreea Antonescu au refacut trupa Andre, de care le leaga multe amintiri. ”S-au trezit in stadioane pline, in varful piramidei., Ele nu ințelegeau ce se intampla... Umpleam șapte sali la mare pe zi. 3.000 de bilete vandute, nu aveai loc sa arunci…

- Andreea Balan și Andreea Antonescu s-au reunit dupa 17 ani și au lansat, marți seara, piesa ”Reset la inima”. In cinstea acestui eveniment, cele doua au organizat o petrecere pe cinste, de la care nu a lipsit nici mama Andreei Balan.

- Dupa 17 ani de la succesul uriaș pe care l-au avut in Romania cu piese precum "Prima iubire" și "Lasa-ma papa la mare", Andreea Balan și Andreea Antonescu s-au reunit și vor sa se relanseze sub formula Andre.

- Trupa Andre s-a reunit dupa 18 ani de cand Andreea Antonescu și Andreea Balan s-au desparțit. In 2001, trupa Andre devenea istorie dupa ce au scos cel de-al șaselea album impreuna. In toți acești ani, cele doua au continuat sa cante, insa separat. Acum, cele doua revin și se pregatesc de lansarea primului…

- Intr-un vlog, cantareața Andreea Balan a povestit de ce a ajuns la spital cu fiica ei cea mica, Clara, in urma cu cateva zile. "Mergem la doctor cu Clarița pentru ca nu a facut pipi de 12 ore. Cand am venit la șapte și jumatate acasa, mama mi-a zis: "Vezi ca n-a facut de cateva ore". Și azi, la șase…