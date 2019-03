Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața Andreea Balan, mesaj emoționat pentru fanii ei chiar de pe patul de spital, dupa ce in presa au ajuns informații privind faptul ca a fost operata de urgența la nici doua saptamani dupa ce a suferit un stop cardiac in timpul unei operații de cezariana.Citește și: Mihai Tudose a EXPLODAT…

- Andreea Balan a facut o postare prin care confirma lucrurile dezvaluite, astazi, de catre Spynews.ro. Vedeta se afla pe patul de spital, dupa ce au aparut niște complicații rezultate din urma operației de pe 4 martie.

- La doar cateva zile dupa nastere, Andreea Balan s-a trezit intr-o balta de sange si a ajuns din nou la clinica unde a nascut. Aici medicii au observat mai multe hematoame sub operatia de cezariana si au operat-o de urgenta. Acum cantareta a ajuns la o alta clinica privata, potrivit Adevarul, dupa…

- Andreea Balan a ajuns din nou în spital, la trei saptamâni dupa stopul cardio-respirator suferit la naștere. Potrivit spynews.ro, vedeta a avut sângerari și probleme de sanatate.

- Emoții uriașe pentru Andreea Balan și soțul ei! Cantareața a trecut prin momente critice și fanii au așteptat cu sufletul la gura detalii despre starea de sanatate a blondei, dupa stopul cardiac suferit in timpul operației de cezariana.

- Dupa o zi și o noapte in care nu a știut nimic despre fiica sa, Sandel Balan a fost sunat de Andreea, in aceasta dimineața. Artista i-a interzis sa mai dea declarații despre starea sa de sanatate! Andreea Balan a petrecut mai bine de 24 de ore la Terapie intensiva, la clinica privata la care a nascut,…

- Primele declarații ale Andreei Balan de pe patul de spital dupa ce a facut stop cardio-respirator in timpul operației de cezariana. Andreea Balan se afla inca la Terapie Intensiva in clinica unde a ales sa iși aduca pe lume cea de-a doua fetița. In timpul operației de cezariana, cantareața a suferit…

- Andreea Balan a dezvaluit, prin intermediul vlogului ei, cum se va numi fetița pe care o va aduce pe lume peste doar doua saptamani. Artista, care este insarcinata in noua luni, a afirmat, totodata, ca are insomnii pentru nici bebelușul din burtica și nici Ella nu o prea lasa sa se odihneasca. La ultimul…