Stiri pe aceeasi tema

- Amir, singurul artist din Romania care canta in stil pop oriental, lanseaza Wasary, o piesa despre fuga dupa iluzii pe care o dedica familiei lui numeroase, impartite in mai multe colturi ale lumii pe care in vremurile acestea doar muzica si sentimentele o pot aduce impreuna. “Am scris aceasta piesa…

- Adi Cristescu lanseaza „PAI”, un single despre o poveste de dragoste reala. Piesa este compusa de catre artist, impreuna cu Ciprian Blaga, Chris Mayer, Ciprian Blaga și Shadow Lights, iar videoclipul este regizat de Alin Surdu. „De obicei, realitatea ne inspira sa facem muzica. De data asta, muzica…

- Nicoleta Nuca revine cu single-ul „Tacerea” in colaborare cu Vescan, cu un puternic mesaj de dragoste, alaturi de un videoclip plin de emoție și mișcari de dans contemporan. Piesa „Tacerea” a fost compusa de Dorian Oswin și Anastasia Sandu, versurile sunt semnate de Vescan, Anastasia Sandu și Dorian…

- Desi s-a nascut in Romania, Alex Toma si-a petrecut mare parte a vietii in Roma, unde a fost concurent la X-Factor Italia. Pasiunea pentru muzica si-a descoperit-o de mic, influenta sa principala fiind Michael Jackson. Tot atunci a descoperit pianul, instrument pe care l-a studiat ani la rand si de…

- La asta nu prea se aștepta nimeni! Elon Musk, fondator al companiilor Tesla si SpaceX, a lansat o piesa intitulata „RIP Harambe”. „Ar putea sa fie cea mai buna lucrare a mea”, a anunțat Elon Musk pe Twitter. Piesa este in memoria gorilei Harambe, in varsta de 17 ani, ucisa in 2016 dupa ce un... View…

- „Asta sunt eu” este o piesa in care artista iși invita publicul sa o descopere exact așa cum este: deschisa, funny, un pic crazy, dar cu un suflet imens. Pentru „Asta sunt eu”, Lidia a colaborat cu What’s UP, artist care a compus piesa alaturi de Marius Moga, Marian Moldoveanu și Florian Rus. Clipul,…

- “Ohana” este o piesa pop dance cu energie pozitiva si cu un mesaj statement: “Share love, not ego”. Cuvantul “Ohana”, de origine hawaiana, inseamna familie, in sensul in care nimeni nu este lasat in urma sau uitat. Piesa este produsa de Ciprenko, in studiourile DeMoga Music. Muzica si textul sunt compuse…

- Irina FLOW vine cu o surpriza in peisajul muzical din Romania. Cu versuri necenzurate și influențe Trap & Hip Hop, “ROYAL” este o piesa-statement cu atitudine, inspirata de doua figuri marcante din cultura egipteana: Cleopatra și Zeul Anubis. Dupa primul single, “Tonight”, o piesa cu influențe Dance/Pop/Balcanice,…