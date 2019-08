Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscuta solista de muzica populara Anamaria Pop a fost condusa pe ultimul drum. Vezi ce au facut colegii ei de breasla Cunoscuta solista de muzica populara Anamaria Pop și-a pierdut viața intr-un tragic accident rutier. Artista se afla la volan, duminica dupa-amiaza, indreptandu-se spre Baia Sprie,…

- Durere fara margini in familia cantareței de muzica populara Anamaria Pop, care a murit, duminica, intr-un accident teribil care a avut loc in Cicarlau, județul Maramureș. Fiul cel mare al artistei a transmis un mesaj plin de durere și regrete pe rețelele de socializare. Citește și: Mesajele dureroase…

- Anamaria Pop era o iubita artista de folclor in varsta de 37 de ani. Aceasta mergea spre Baia Sprie, unde avea de susținut un recital pe scena din centrul orașului amplasata cu ocazia Zilelor Orașului Baia Sprie. Accidentul s-a produs pe DN1C pe raza localitații Cicarlau, județul Maramureș.

- Cristian Tudor Popescu a fost internat in spital, ”aproape complet epuizat fizic si psihic de durere”, cum scrie pe Facebook. Jurnalistul povestește cu umor, ca dupa ce doctorii l-au indreptat, de la poziția aplecat, la cea ”erectus”, a constatat și un tratament pe care i l-au aplicat medicii legat…

- Marcel Toader este condus astazi pe ultimul drum, de familie, prieteni și zeci de oameni care l-au cunoscut și l-au apreciat. Trupul neinsuflețit al lui Marcel Toader se afla in aceste momente la capela Cimitirului Central din Constanța, unde are loc slujba de inmormantare. Radița Toader, mama afaceristului…

- O situatie asemanatoare cu cea a cazului politistului ucis in Timis de catre un urmarit general pentru talharie se petrecea cu exact 100 de ani in urma. Un jandarm a fost ucis cu sange rece in timp ce apara trasura cu care erau transportate salariile muncitorilor resiteni de la compania de cai ferate.

- Europarlamentare și Referendum 2019: Ludovic Orban: ”Am votat pentru ca Romania sa fie condusa de oameni cinstiți”. Ludovic Orban a votat la alegerile europarlamentare 2019 la o secție de votare din Dobroești, județul Ilfov.

- "Mi-am exercitat dreptul constitutional la vot, atat la referndumul convocat de presedintele Klaus Iohannis, cat si la alegerile europarlamentare. Am votat ca sa fiu sigur ca Romania va fi condusa de oameni cinstiti corecti, care respecta legea, si nu de hoti. Am votat ca sa fiu sigur ca Guvernul…