Amintiri cu prof. Andrei Marga

- Au mai ramas doar patru echipe, iar cea de-a treia țara in care au ajuns, Cambodgia, le-a oferit pana acum o experiența de neuitat. Cultura, stilul de viața al celei mai sarace regiuni din Asia, dar și atitudinea primitoare a localnicilor au fost o lecție pentru vedetele ,,Asia Express”.

- Politistii din cadrul Postului de politie comunal Podgoria, aflati in exercitarea atributiilor de serviciu pe raza de competenta, au depistat in trafic pe raza localitatii Cotatcu un barbat in varsta de 30 de ani care prezenta halena alcoolica, la volanul unui autoturism.

- Clubul Sportiv (CS) Unirea Alba Iulia, impreuna cu Federația Romana de Atletism, organizeaza duminica, 25 martie, in Orașul Marii Uniri, Campionatul Național de Marș, la care vor participa cei mai buni 150 de sportivi din toate colțurile țarii. Clubul Sportiv Unirea, care are șapte secții active – atletism,…

- Presedintele Comisiei de cultura, deputatul PNL Gigel Stirbu, a declarat ca i-a trimis directorului interimar al TVR, Doina Gradea, solicitarea de a veni in fata comisie pentru a da explicatii in contextul in care TVR a difuzat interviul cu deputatul fugar Sebastian...

- Casa de Cultura a Sindicatelor din Targu Jiu se pregateste sa traga obloanele, fiind executata de Fisc pentru recuperarea datoriilor. Ea se afla acum in proces de lichidare, dupa ce ani de zile a...

- „Casa de Cultura s-a transformat intr-un pom de Craciun la Targu Jiu!" Este afirmatia lichidatorului judiciar al imobilului. Emanoil Ciobanu sustine ca aceasta cladire ar trebui sa ajunga in patrimoniul autoritatilor loc...

- Șeful Departamentului Centenar de la Ministerul Culturii a fost demis de ministrul George Ivașcu. Se pare ca și angajații care lucrau aici au fost și ei trecuți pe linie moarta. Coordonatorul departamentului care organizeaza Centenarul, Paul Cotirlet, a fost revocat de ministrul Culturii. Ministrul…

- Dani Oțil a avut parte de o cina plina de amintiri și emoții alaturi de parinții lui! Acesta a fost și momentul in care matinalul de la „Neatza cu Razvan și Dani” a trait un moment cu adevarat unic.

- Artistii de la St. Petersburg Classical Ballet of Andrey Batalov au fost aplaudati de sute de suceveni, care au umplut vineri seara sala mare a Casei de Cultura a Sindicatelor, la finalul spectacolului „Lacul lebedelor", balet in patru acte, pe muzica compozitorului P.I. ...

- Consiliul de Administratie al SC Cons Management Parc de Soft SRL a decis, cine va fi noul director al Parcului in persoana lui Alexandru - Igor Bejan, incepand cu data de 01 martie 2018. Postul a fost eliberat dupa ce fostul director, Catalin Arama, a fost numit director general al Centrului National…

- Primul numar al revistei de cultura „Spicon" a fost lansat marti, 27 februarie, la Biblioteca Judeteana „Christian Tell". Revista tiparita in anul Centenarului Marii Uniri este o impletire armonioasa a creativitati...

- Oops! Le-a venit sa mearga la toaleta și… s-au dus! In vazul lumii, pe strada, unde n-au avut pic de intimitate. Dar ce mai conteaza, cand nu te mai poți abține, nu? Pink O doamna! Cantareața și-a ridicat frumos fustița, s-a așezat pe vine… și restul vi-l imaginați. N-a mai contat ca era intr-o parcare…

- Deranjata de vocile potrivit carora la Directia Judeteana pentru Cultura lucrurile stau pe loc, Liubita Raichici a venit cu lamuriri si precizari in acest sens. Directorul spune ca institutia pe care o conduce este implicata in proiecte mari de restaurare a monumentelor, punctand locurile…

- In urma a doua perchezitii efectuate de politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T. din Teleorman, au fost ridicate 20 de plante de cannabis, resturi vegetale si o instalatie de cultivare indoor a plantelor. La data de 20 februarie a.c., politistii Serviciului…

- Europeni mimetici Cartea unui psihiatru prestigios (George Serban, Lying: Man's Second Nature, 2001) a fost luata odinioara, simptomatic, in baza diagnozei „societații minciunii" data epocii (Wolfgang Reinhard, Unsere Lugen Gesellschaft, 2006). Pe aceste meleaguri, minciuna abunda însa și…

- Accesorii in tendinte si cadouri stralucitoare, propunerile Bag Expo si Expomineralia, de la Iulius Mall Cluj (P) In luna februarie sarbatorim iubirea, iar inceputul primaverii reprezinta un nou motiv pentru a surprinde persoanele dragi cu daruri. Cei care sunt in cautarea cadourilor potrivite de Dragobete…

- Daniel Sauca Astazi nu scriu despre „femeia motostivuitor” (va veni vremea și pentru acest subiect). Va (re)aduc in atenție o intalnire cu prof. Petru Bonțea la „Rotisorul politic”, de la Radio Transilvania Zalau, din septembrie 2010. Asta, apropo de „starea invațamantului”… (…) Rep.: Va stiu de multa…

- Joi, de la ora 19.00, la Libraria Humanitas de la Cismigiu, va avea loc prezentarea volumului „Biblia dupa textul ebraic. Geneza”, primul dintr-o serie care va cuprinde traducerile celor treizeci si noua de carti ale Bibliei ebraice insotite de studii introductive, note si comentarii. La eveniment vor…

- BUGET 2018. Boc a acceptat (aproape) toate proiectele opoziției. De la ”nu este loc” la ”le vom realiza” In bugetul pe anul 2018, Primaria a inclus multe dintre proiectele cuprinse pe o lista a PSD-ALDE. Reprezentanții coaliției PSD-ALDE din Consiliul Local Cluj și-au au elaborat propria lista…

- 1,5 milioane de euro vrea Primaria Alba Iulia sa cheltuiasca in 2018 pe diverse evenimente care vor avea loc la Alba Iulia. Anul Centenar aduce Alba Iulia din nou in centrul atentiei naționale, astfel ca Primaria vrea sa profite din plin de acest interes pentru a organiza o serie de evenimente speciale,…

- Autor: Stelian ȚURLEA Cu aproximativ trei ani in urma, Ioan Groșan publica la aceeași editura Polirom, Lumea ca literatura. Amintiri, un volum incantator, imparțit in douazeci și șase de episoade disparate, precedate de o marturisire a autorului care incerca sa explice de ce șovaise atata vreme cu…

- Sala „Dialoguri europene” a Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj va gazdui luni, 12 februarie 2018, de la ora 19, un spectacol de jazz ce ii va avea ca protagoniști pe pianistul Lucian Ban și saxofonistul Alex Simu. O seara de jazz & improvizații inspirata și dedicata unuia dintre marii…

- Viitorul și Astra au remizat aseara in Liga 1, scor 1-1, insa ambele formații au avut doi jucatori exponențiali: mijlocașul Ianis Hagi (19 ani) și portarul Plamen Iliev (26 de ani), care au aratat o pofta de joc ieșita din comun. Ianis Hagi a revenit la Viitorul dupa aventura de un an și jumatate la…

- Cluj Napoca, Oradea, Constanta, Iasi, Craiova, Bucuresti si Timisoara sunt orasele in care Iuliana Tudor si echipa emisiunii Vedeta populara de la TVR 1 organizeaza preselectii pentru sezonul al doilea al talent-show-ului de folclor. Incep preselectiile pentru cel de-al doilea sezon Vedeta populara,…

- O expozitie cu fotocopii ale unor rapoarte intocmite inainte de 1989 de Securitate in judetul Alba, ne reaminteste ca desi acum e normalitate sa vedem rafturile supermarket-urilor pline sau sa putem vorbi liber, in anii '80 erau foarte greu de gasit in magazine alimente uzuale cum ar fi untul,…

- Primaria municipiului Ploiesti si Casa de Cultura "I. L. Caragiale", in parteneriat cu Consiliul Judetean Prahova, Muzeul Memorial "I. L. Caragiale" si Colegiul National "I. L. Caragiale" va invita marti, 30 ianuarie 2018, incepand cu orele 11.00, la evocarea scriitorului Ion Luca Caragiale, cu prilejul…

- Sambata, 27 ianuarie 2018, la ora 17,30, in Noua Galerie a Institutului Roman de Cultura si Cercetare Umanistica de la Venetia, institutia romaneasca din orasul istoric italian, va avea loc vernisajul expozitiei de arta naiva „Ludico e carnevalesco nell’universo rurale romeno” a artistului bacauan Ioan…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, vineri, la inceputul sedintei Comitetului Executiv (CEx) al PSD in care va fi stabilita componenta noului guvern, ca a avut o relatie buna cu actualul ministru al Sanatatii, Florian Bodog, dar organizatia Bucuresti o sustine pentru acest portofoliu pe…

- Campioana noastra e intr-o noua finala de Grand Slam si merita sa castige trofeul, a scris managerul FC Viitorul, Gheorghe Hagi, pe Facebook, dupa victoria constantencei in fata lui Angelique Kerber."Campioana noastra e intr-o noua finala de Grand Slam si merita sa castige trofeul. Mult succes,…

- Redactorul-sef al cotidianului "Monitorul de Suceava", Tiberiu Avram, isi lanseaza vineri, 26 ianuarie, de la ora 17:00, la Casa de Cultura din Gura Humorului, Sala "Radu Bercea", volumul "Aventuri pe sase roti". Scriitorul Ion Dragusanul spune , in prefata cartii, ...

- Ansamblul DOINA BASCOVULUI, al Casei de Cultura „Adriana Trandafir” s-a calificat in semifinala „Duelului Ansamblurilor” pus la cale de echipa emisiunii „La Maruta”. Artistii bascoveni au reusit astfel sa isi dovedeasca, din nou, clasa! Ei s-au inscris in grupa selecta de numai 24 de ansambluri cele…

- Hotelul Traian, fost Hotel Carol, se afla in proprietatea Hotel Dacia SRL (cu sediul in Bucuresti). La ora actuala, imobilul este partial dezafectat, insa proprietarul vrea sa il vanda pe 1,4 milioane de euro, desi din 2011 incoace a incercat sa il reabiliteze. Dreptul de preemptiune nu si l-au exercitat…

- Pe data de 29 ianuarie, urmeaza ca Parlamentul sa fie convocat in sesiune extraordinara si sa se pronunte prin vot asupra investirii noului Executiv si adoptarii programului de guvernare. Potrivit declaratiilor de pana acum ale liderilor PSD, Guvernul Dancila va avea aceeasi structura ca si…

- Proiectul de buget al judetului pentru anul 2018 se afla in dezbatere publica. Mentionam ca gradul de realizare a veniturilor proprii pentru anul 2016 a fost de 92,37 , iar pentru anul 2017, de 99,05 , date rezultate prin compararea veniturilor realizate cu veniturile proprii bugetate si aprobate prin…

- Gabriel Firea, primarul general al Bucurestului, a acordat titlul de Cetatean de Onoare, actorului si managerului Teatrului de Revista ”Constantin Tanase”, Alexandru Arsinel, “in semn de respect pentru contributia adusa in dezvoltarea si promovarea teatrului romanesc, pentru intreaga activitate in slujba…

- In zona zero a Capitalei, intr-un bloc vechi, boieresc, din spatele cinematografului Patria, la etajul șapte il gasim pe actorul Petre Moraru. Pentru mulți, un nume fara prea mare rezonanța. Pentru straini era insa sinonim cu Nadia sau Hagi. Și atunci, ca și acum, cine vorbește despre Romania in orice…

- Casa de Cultura a orașului Cugir a organizat in cursul zilei de ieri, 15 ianuarie 2018, incepand cu ora 18.00, un recital omagial dedicat memoriei Poetului Național și a sarbatoririi Zilei Naționale a Culturii Romane. Protagoniștii evenimentului au fost actorii Cercului de teatru al Casei de Cultura…

- Mihai Tudose a demisionat de la conducerea Guvernului. Ultima postare publica a sa, în calitate de premier, a fost luni, însa nu a fost legata de situația din PSD. ”Sarbatorim astazi Ziua Culturii Naționale, un moment prielnic pentru a reflecta asupra contribuției constante…

- Premierul Mihai Tudose a transmis luni un mesaj de Ziua Culturii Nationale, in care afirma ca, de-a lungul veacurilor, "cultura a unit oamenii si a dat contur identitatii nationale". "Sarbatorim astazi Ziua Culturii Nationale, un moment prielnic pentru a reflecta asupra contributiei constante…

- De doua ori ministru al Culturii, in Guvernul Ponta și Guvernul Grindeanu, Ionuț Vulpescu vine la interviurile DCNews pentru a discuta despre subiectul momentului, acoperit de scandalurile politice care acapareaza scena politica. Fostul ministru al Culturii va vorbi la interviul DCNews cu…

- Mihai Tudose a scris pe Facebook ca refuza orice dialog legat de autonomia unei parti a tarii, considerand ca discutiile sunt in afara legii. "In calitate de roman și de prim-ministru, refuz orice dialog legat de autonomia unei parți a Romaniei. Este o incalcare a Constituției acestei țari, care garanteaza,…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj și Liceul de Arta „Ioan Sima” Zalau organizeaza luni, 15 ianuarie 2018, de la ora 13, in sala festiva a Centrului de Cultura, o intalnire literar – muzicala dedicata Zilei Culturii Naționale. Scriitorii Florin Horvath, Ion Pițoiu – Dragomir, Daniel Hoblea,…

- Gala de decernare a Premiului National de Poezie „Mihai Eminescu”- Opera Omnia pe anul 2017 va avea loc luni, 15 ianuarie, la Casa de Cultura a Tineretului Botosani, in sala de spectacole a Teatrului „Mihai Eminescu”. Pentru premiul in valoare de 35.000 de lei au fost nominalizati sapte poeti: Nichita…

- Autor: Stelian ȚURLEA Alexandru D. Madgearu (1892-1980), nascut la Focșani, dintr-o familie macedoromana, a absolvit Scoala militara de infanterie de la Bucuresti in 1913. Dupa participarea la al doilea razboi balcanic, a luptat in primul razboi mondial ca locotenent si apoi capitan in Regimentul 10…

- Daca unii botosaneni s-au aratat mirati de figurile prea senzuale ale dansatoarelor care au urcat pe scena revelionului, ar trebui sa isi schimbe parerea. Asta daca vor merge la un fel de spectacol caruia i se face o reclama sustinuta in mediul online.

- Aproximativ doua mii de persoane au participat la desfasurarea tricolorului pe un pod feroviar dintre Romania si Republica Moldova, in dreptul localitatii Falciu din judetul Vaslui. Miile de participanti au mers cu tricolorul prin sase sate in Republica Moldova. Ei ...

- Centrul pentru Cultura si Arte “Carmen Saeculare” Neamt organizeaza joi, 28 decembrie, ziua a doua din cadrul Festivalului de Datini si Obiceiuri “Steaua sus rasare”, manifestare care, ca și anul trecut, se incadreaza in programul Targului de Craciun la Neamț. Cea de a doua zi a Festivalului va incepe…

- Pana in data de 30 noiembrie 2017, Radio Romania Internațional a organizat un concurs de cultura generala cu titlul “Maramures – cultura si traditii in inima Europei”. Concursul a trezit interesul ascultatorilor, 301 dintre aceștia oferind raspunsuri corecte și complete. Intrebarile la care au fost…